JFV überwintert an der Tabellenspitze

Meppen. Die U17-Fußballer des JFV A/O/B/H/H haben in der Niedersachsenliga den SV Meppen II mit 5:1 (2:1) besiegt und überwintern als Tabellenführer.

Die Tore für den JFV erzielten Finn Wendler (3), Matti Neumann und Luca Daginnus.Nach einem Fehler des JFV im Spielaufbau hatte Osman Gillmeister Meppen früh in Führung gebracht (10.). Doch mit zunehmender Spieldauer zeigte sich immer stärker die Überlegenheit des Tabellenführers - körperlich und spielerisch. "Die Jungs haben zum Abschluss noch einmal eine gute Leistung gezeigt", lobte Trainer Lukas Höft. "Trotzdem sind wir froh, dass es nun in die Pause geht. Ich denke, mit 30 Punkten lässt es sich gut überwintern." (am)