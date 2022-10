JFV-Talente jubeln nach späten Treffern

Ahlerstedt. Die U19-Fußballer des JFV A/O/B/H/H rocken die Regionalliga. Zwar tat sich der Aufsteiger schwer gegen Eintracht Norderstedt, erspielte sich aber in den Schlussminuten einen verdienten 3:1 (0:0)-Heimsieg im Ahlerstedter Auetal.

Der JFV belegt Platz drei. Zu Beginn ließ A/O/B/H/H der Eintracht zu große Freiheiten und geriet fast in Rückstand. Trainer Olaf Lakämper monierte: "Wir sind nicht gut in die Zweikämpfe gekommen und haben über Kombinationen kaum Chancen kreiert." Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Eren Badur zwei hochkarätige Chancen.Im zweiten Durchgang bestimmte der JFV das Spiel. Torjäger Murat Boral traf nach einem herrlichen tiefen Pass von Bendix Kruse zum 1:0 (55.). Danach ließen die Gastgeber einige Chancen liegen, und auf der Gegenseite staubte Norderstedts Laurens Inkuletz zum 1:1 (68.) ab. Der JFV wechselte zusätzliche Offensivkräfte ein - und das zahlte sich aus. Badur erzielte das 2:1 (82.), Lenn Spremberg traf per Freistoß zum Endstand (86.). (mka)