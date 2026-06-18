JFV Südholstein startet in eine neue Ära – Gemeinsam die Zukunft des L

– Foto: JFV Südholstein

Der JFV Südholstein setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft des Jugendfußballs in Schleswig-Holstein. Mit einer erweiterten Vereinsstruktur, ambitionierten sportlichen Zielen und einem klaren Fokus auf nachhaltige Talentförderung startet die Jugendförderverein in eine neue Ära. Ab der Saison 2026/27 wird der TuS Hartenholm neben dem SV Henstedt-Ulzburg offizieller Partner der JFV Südholstein und stärkt damit eines der ambitioniertesten Nachwuchsprojekte der Region.

Was vor Jahren mit einer Vision begann, hat sich längst zu einer festen Größe im leistungsorientierten Jugendfußball entwickelt. Heute bietet der JFV Südholstein mehr als 100 talentierten und leistungsbereiten Nachwuchsspielern eine sportliche Heimat. Mit Mannschaften in der Landes- und Oberliga zählt die JFV zu den führenden Ausbildungsstandorten im Kreis Segeberg und darüber hinaus. Doch die Verantwortlichen denken längst nicht nur an die kommende Saison, sondern an die Zukunft des Fußballs in Südholstein.

Der JFV Südholstein versteht sich nicht als Jugendspielgemeinschaft, sondern als zeitgemäße und zukunftsorientierte Ausbildungsplattform für ambitionierte Fußballer. In den Altersklassen C-, B- und A-Jugend planen die Verantwortlichen mit sechs leistungsorientierten Teams, die täglich daran arbeiten, ihr Potenzial auszuschöpfen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.

Dabei profitieren die Spieler von einem professionellen Umfeld mit qualifizierten Trainern, Torwarttrainern, Individualtrainern, Mannschaftsverantwortlichen und physiotherapeutischer Betreuung. Dabei wird das bestehende Trainerteam gezielt aufgestockt und weiterentwickelt, mit dem Ziel die erfolgreiche Arbeit und Entwicklung der einzelnen Spieler sowie Mannschaften in den jeweiligen Jahrgängen fortzuführen. Mit Andreas Prohn als neuem Cheftrainer der U16 gewinnt die JFV Südholstein zusätzlich weitere Kompetenz und Erfahrung.

Neben der Entwicklung der Spieler wird auch gezielt in die Qualität der Trainer investiert. Dafür wurde ein umfassendes Qualifizierungskonzept zur Trainerfort- und Weiterbildung entwickelt. Regelmäßige Workshops, Mentoring durch erfahrene Trainer, Hospitationen und Lizenzfortbildungen sorgen dafür, dass die Nachwuchsspieler dauerhaft von modernen Trainingsmethoden und einer hochwertigen Ausbildung profitieren.

Starke Partner – klare Perspektiven

Mit dem SV Henstedt-Ulzburg und dem TuS Hartenholm stehen den Nachwuchsspielern künftig zwei starke Perspektivvereine zur Verfügung. Die enge Verzahnung zwischen Jugend- und Herrenbereich schafft optimale Voraussetzungen, Talente langfristig an die Region zu binden und ihnen den Weg in den leistungsorientierten Fußball zu ermöglichen.

Parallel dazu sollen die Zusammenarbeit mit den DFB-Stützpunkten sowie den Leistungszentren der Region weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, talentierten Spielern zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen und den fachlichen Austausch innerhalb des regionalen Leistungsfußballs weiter zu stärken. Dabei möchte der JFV Südholstein nicht nur Spieler entwickeln, sondern Perspektiven schaffen.

Vorbild auf und neben dem Spielfeld

Ein besonderes Zeichen für die Qualität der Arbeit setzen die Partnervereine auch im Schiedsrichterwesen. Gemeinsam stellen der TuS Hartenholm und der SV Henstedt-Ulzburg eine der stärksten Schiedsrichtergemeinschaften im Kreis Segeberg.

Mit dem TuS Hartenholm stellt die Kooperation den Schiedsrichter in der höchsten Spielklasse des Kreises Segeberg. Der SV Henstedt-Ulzburg stellt darüber hinaus den Schiedsrichter des Jahres. Diese Erfolge sind kein Zufall, sondern das Ergebnis von Engagement, Förderung und einer Vereinskultur, die Verantwortung für den gesamten Fußball übernimmt.

Die Partnervereine zeigen damit eindrucksvoll: Leistungsorientierung endet nicht an der Seitenlinie. Neben Spielern werden auch Persönlichkeiten entwickelt, die den Fußball in der Region aktiv mitgestalten. Dieses Engagement stellt ein starkes Alleinstellungsmerkmal dar und unterstreicht die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit.

Große Bühne für große Ziele

Der Startschuss für die neue Saison fällt am 15. August 2026in Hartenholm mit einem großen Saison-Opening in Form eines Media Day‘s und Sponsoren-Tag. Spieler, Trainer, Familien, Unterstützer und Partner erhalten dabei einen umfassenden Einblick in die Arbeit und die Ziele der JFV Südholstein.

Neben der offiziellen Vorstellung der Mannschaften entstehen professionelle Medieninhalte, Teamfotos und Präsentationen, die die neue Spielzeit begleiten. Gleichzeitig bietet der Sponsoren-Tag neben dem sportlichen Rahmen aber auch eine Plattform für den Austausch mit bestehenden und zukünftigen Partnern.

Ein weiteres Highlight ist für Anfang 2027 geplant: Am 02. und 03. Januar 2027 richtet die JFV Südholstein erstmals den Südholstein-Cup auf Indoor-Kunstrasen am Standort Hartenholm aus. Die Verantwortlichen planen mit einem hochklassigen und prominent besetzten Teilnehmerfeld, mit dem das Turnier langfristig zu einem festen Bestandteil des norddeutschen Jugendfußballs werden soll.

Die Verantwortlichen der JFV Südholstein verfolgen dabeieine klare Vision: Den leistungsorientierten Jugendfußball in der Region nachhaltig weiterzuentwickeln und jungen Talenten bestmögliche Bedingungen zu bieten.

Mit starken Partnervereinen, professionellen Ausbildungsstrukturen, qualifizierten Trainern, einem umfassenden Netzwerk und einer klaren sportlichen Strategie wird ein Projekt fortgeführt, dass weit über den normalen Jugendfußball hinausgeht. Dabei will die JFV Südholstein nicht nur Talente fördern, sondern Spieler und Trainerentwickeln, Perspektiven schaffen und den Standort Südholstein für den Jugendfußballs langfristig erfolgreich machen.