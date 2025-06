JFV Schlangenbad 2010 e.V. feiert 15-jähriges Jubiläum Großes Turnierwochenende in Hausen v.d.H. am kommenden Samstag +++ Freitag Party mit DJ Bayze

Spannende Turniere für alle Altersklassen

Am Samstag, den 28.06., steht der Fußball ganz im Mittelpunkt. Unsere D-, C-, und B-Jugendmannschaften werden sich in Turnierform mit Gastmannschaften aus der Region messen. Ein sportlicher Höhepunkt nach Abschluss der Saison, bei dem nicht nur Einsatz und Teamgeist, sondern auch der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen soll.

Der Sonntag, der 29.06., gehört dann ganz unseren jüngsten Kickerinnen und Kickern. Ab 10 Uhr treten die G-, F- und E-Jugenden in einem Turniermodus gegeneinander an – ein echtes Highlight für die Familien und ein Beweis dafür, wie früh die Fußballbegeisterung in unserem Verein beginnt.

Mehr als nur Fußball – Ein Veranstaltung für die ganze Familie

Natürlich ist auch abseits des Spielfelds für beste Unterhaltung gesorgt. Für unsere kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, sowie eine Fußball-Dartscheibe und eine Wasserrutsche. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Frisch Gegrilltes, leckere Snacks und kühle Getränke stehen an allen Tagen bereit, damit sich alle Besucher rundum wohlfühlen können.

15 Jahre JFV Schlangenbad 2010 e.V. – das bedeutet 15 Jahre voller Teamgeist, Leidenschaft,

Engagement und unvergesslicher Fußballmomente. Dieses Jubiläum möchten wir mit allen feiern, die unseren Verein über die Jahre begleitet und unterstützt haben – und mit allen, die neu dazukommen möchten.

Kommt vorbei, feiert mit uns und erlebt ein Wochenende voller Sport und Gemeinschaft!

Euer Vorstand des JFV Schlangenbad 2010 e.V.