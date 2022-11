JFV scheitert an DFB-Keeperin

Paula Hoppe ist eines der größten Torwarttalente Deutschlands - und das zeigte die Junioren-Nationalspielerin gegen A/O/B/H/H mit überragenden Reflexen. Sowohl Finn Wendler (56.) als auch Phillip Wilkens (64.) scheiterten an Hoppe. "In beiden Fällen habe ich den Ball schon im Tor gesehen - und ich war nicht der einzige", sagte JFV-Coach Lukas Höft. "Aber das waren einfach sensationelle Paraden. Heute hat Paula Hoppe das Spiel für ihr Team gewonnen."

Der JFV erreichte vor allem in der ersten Halbzeit nicht das Niveau der Vorwochen, zeigte nicht zuletzt auch in der Defensive ungewohnte Schwächen. "Da habe ich mich schon gewundert, dass der JFV vor dem Spiel noch ungeschlagen war", sagt Treubund-Coach Melih Kavukcu, dessen Mannschaft den Gegner im Griff hatte.Zum Matchwinner Lüneburgs wurde Erik Buchmiller, der mitten in einer JFV-Drangphase das 1:0 nach einem Konter erzielte (68.). (am)