JFV Rhein-Selz bricht auseinander

Nierstein. Der JFV Rhein-Selz ist Geschichte. Genau zehn Jahre nach der Gründung hat der Jugendförderverein sich wieder aufgelöst. Vorausgegangen war der angekündigte Austritt des VfR Nierstein. Für den JFV-Vorsitzenden Sven Brückner enden damit fürs Erste 49 Jahre Tätigkeit im Fußball auf ziemlich desillusionierende Weise.
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112 Spieler, 15 Trainer und sechs Mannschaften, fünf Jungen- und ein Mädchen-Team, waren zuletzt im Spielbetrieb. Vor zwei Jahren, zu Spitzenzeiten, waren es noch doppelt so viele. Das Ziel vor zehn Jahren war, langfristig Talente für den VfR und den anderen Fußballclub der Stadt, den 1. FC Schwabsburg, auszubilden. Erneut sei es dieses Jahr gelungen, mindestens ein halbes Dutzend Spieler in die Aktiven-Abteilungen zu bringen. Zudem sind, wie Brückner hervorhebt, in den letzten vier Jahren auch drei Schiedsrichter ausgebildet sowie regelmäßige Trainerfortbildungen abgehalten worden.
„Im Februar 2025 kam dann leider der Bruch zwischen den Stammvereinen durch unterschiedliche Ausrichtungen zur sportlichen Zukunft der Jugendmannschaften und des JFV“, blickte Brückner bei der abschließenden Mitgliederversammlung zurück. Der VfR kündigte mit einjährigem Vorlauf, um den Spielbetrieb ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Auch dass eine Elterninitiative an die 200 Unterschriften sammelte, um das Projekt zu retten, änderte daran nichts. Im vorigen Herbst beschloss der JFV seine Auflösung für Ende Juni dieses Jahres. Mit einer Meisterschaft der C-Junioren sowie einem Verbandsligaaufstieg und Kreispokalsieg der als JSG Guntersblum fungierenden A-Junioren geht die Dekade zu Ende.
Die fünf männlichen Jugendmannschaften gehen, wie Brückner ankündigt, nun zum 1. FC Schwabsburg, die Mädchenmannschaft spielt beim VfR weiter. „Leider können wir unsere Vision einer zukunftsweisenden Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz durch fehlendes Vertrauen und das übergeordnete Eigeninteresse des VfR Nierstein nicht fortführen“, kritisierte der JFV-Vorsitzende bei der finalen Mitgliederversammlung. Der Club hatte mehr Beinfreiheit bezüglich eigener Jugendmannschaften und Spielgemeinschaften im Sinn, was im JFV-Konstrukt nur eingeschränkt möglich ist.
Es entstand ein Zerwürfnis, das offenbar nicht mehr zu kitten war, auch wenn der Spiel- und Trainingsbetrieb im JFV, wie Brückner betont, weitgehend reibungslos weiterlief. Überlegungen, den JFV gemeinsam mit Schwabsburg und Dienheim weiterzuführen, zerschlugen sich, da die dortigen Sportfreunde sich zwischenzeitlich zur SG Rhein-Selz orientiert haben. Diese wiederum hat, außer dem an der Verbandsgemeinde orientierten Namen, mit dem JFV Rhein-Selz nichts zu tun.
Brückner selbst war bis Herbst 2023 Sportlicher Leiter beim VfR Nierstein. Dass der Club sich mit seinen Aktiven nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nun bis in die C-Klasse zurückzieht, macht den 54-Jährigen betroffen. „Dass es beim VfR so eskaliert, war nicht absehbar“, sagt Brückner. Seiner Ansicht nach hat die Abwendung des VfR vom JFV Rhein-Selz ihren Anteil daran, dass nun auch aus (Nachwuchs-)Spielermangel so entschieden wurde. Der VfR habe sich über Jahre der Aussicht auf eigene Talente beraubt. Nach der Kündigung hätten sich viele Spieler und Trainer nach Schwabsburg orientiert.