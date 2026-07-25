JFV Rhein-Selz bricht auseinander

Der JFV Rhein-Selz wird nach zehn Jahren aufgelöst. Symbolbild: Uwe Anspach/dpa

Nierstein. Der JFV Rhein-Selz ist Geschichte. Genau zehn Jahre nach der Gründung hat der Jugendförderverein sich wieder aufgelöst. Vorausgegangen war der angekündigte Austritt des VfR Nierstein. Für den JFV-Vorsitzenden Sven Brückner enden damit fürs Erste 49 Jahre Tätigkeit im Fußball auf ziemlich desillusionierende Weise.

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112 Spieler, 15 Trainer und sechs Mannschaften, fünf Jungen- und ein Mädchen-Team, waren zuletzt im Spielbetrieb. Vor zwei Jahren, zu Spitzenzeiten, waren es noch doppelt so viele. Das Ziel vor zehn Jahren war, langfristig Talente für den VfR und den anderen Fußballclub der Stadt, den 1. FC Schwabsburg, auszubilden. Erneut sei es dieses Jahr gelungen, mindestens ein halbes Dutzend Spieler in die Aktiven-Abteilungen zu bringen. Zudem sind, wie Brückner hervorhebt, in den letzten vier Jahren auch drei Schiedsrichter ausgebildet sowie regelmäßige Trainerfortbildungen abgehalten worden.