JFV Region Laufenburg schlägt FSV Rheinfelden im letzten Saisonspiel!

Am letzten Spieltag der Landesliga A-Jugend empfing der JFV den FSV Rheinfelden zum Derby in Laufenburg. Das Hinspiel war ein Duell auf Augenhöhe, welches die Rheinfeldener mit 2:0 für sich entscheiden konnten. Die Gäste waren vor dem Spiel Dritter in der Tabelle, punktgleich mit den ersten Zwei. Da in der Jugend der direkte Vergleich bei Punktgleichheit für den Aufstieg entscheidend ist, machte sich die Mannschaft des FSV große Hoffnung, mit einem Sieg Meister zu werden. Für die Laufenburger war es relevant, den siebten Tabellenplatz zu verteidigen.

Bei warmen Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz starteten beide Mannschaften verhalten in die Partie. Dem FSV Rheinfelden, der mit einer großen Anhängerschaft angereist war, war von Anpfiff weg eine gewisse Nervosität anzumerken. Der JFV Laufenburg hingegen trat mutig auf, störte den Gegner schon früh in der eigenen Hälfte und war die bessere Mannschaft. Immer wieder kamen die Gastgeber in gefährliche Räume, verpassten aber oft den Abschluss oder zielten zu ungenau. Die erste große Chance des Spiels ergab sich nach einer Viertelstunde für Sandro Tuzzolino nach Vorarbeit des stark aufspielenden Ege Baysal. Den Abschluss konnte der gut aufgelegte Rheinfeldener Torhüter aber parieren. Wenig später kam auch Rheinfelden zum ersten Abschluss, verpasste jedoch das Tor ebenfalls knapp. Das Spiel nahm nun an Fahrt auf und nach einer guten halben Stunde hatte der JFV die Führung auf dem Fuß. Nach hohem Pressing im gegnerischen 16er provozierte man den Ballverlust wenige Meter vor dem Tor. Der Abschluss von Flavio Disca ging aber über das Tor. Auf der anderen Seite bot sich auch dem FSV eine gute Chance zur Führung, Torhüter Luca Grohmann parierte aber stark mit dem Fuß. Torlos ging die Partie auf hohem spielerischen Niveau in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann mit viel Vorwärtsdrang durch Laufenburg. Immer wieder wurden Bälle hoch gewonnen und bei eigenem Aufbau kontrolliert nach vorne gespielt. Nach wenigen Minuten in Durchgang zwei bot sich die riesige Dreifachchance für den JFV, die Abschlüsse von Disca und Baysal konnte allerdings allesamt geblockt werden. Nach exakt einer Stunde waren es dann die Gäste, die das erste mal den Ball im Tor unterbringen konnten. Über die rechte Angriffsseite kamen Sie hinter die Abwehrkette und vollendeten mithilfe des Innenpfostens im langen Eck. Der JFV suchte aber sofort wieder die Initiative und glich nur drei Minuten später aus. Nach guter Besetzung des Angriffsdrittels verlagerte Kapitän Vincent Grießer den Ball clever auf die linke Seite. Der aufgerückte Außenverteidiger Ardian Shijaku flankte vom 16er-Eck vors Tor und die Kugel knallte an den langen Pfosten und von dort ins Tor zum Ausgleich. Den Gästen war nun die Verunsicherung anzumerken, während der JFV auf dem Gaspedal blieb und das Spiel immer weiter vor das Rheinfelder Tor verlagerte. In Minute 70 gelang dann der verdiente Führungstreffer durch Lukas Müller. Eine wunderschöne Kombination, die der JFV zielstrebig und mit Tempo nach vorne spielte, vollendete Müller nach gutem Zuspiel von Grießer. Der FSV Rheinfelden versuchte nun wieder vermehrt den Weg in die Offensive zu finden, aber der JFV Laufenburg war an diesem Tag einfach besser aufgelegt und verteidigten sämtliche Bemühungen souverän weg. Aus der kompakten Defensive entwickelten sich nun immer wieder gute Konterchancen, bei denen aber oft die Genauigkeit im Abschluss fehlte. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sorgte Toptorjäger Elias Gölzlin für die Entscheidung! Den langen Abschlag von Grohmann pflückte Müller technisch klasse aus der Luft und steckte im richtigen Moment auf Gölzlin durch. Der Mittelstürmer blieb frei vor dem Torwart cool und erzielte mit seinem 16. Saisontor den Endstand der Partie.