JFV mit einigen Ausfällen

Verzichten muss er auf mehrere Spieler, Luis Kreidt, Noah Weigand und Maximilian Kuster stehen nicht zur Verfügung. "Wir haben leider einige Ausfälle", so Lakämper. "Aber wenn wir weiterhin in der Spitzengruppe bleiben wollen, müssen wir zu Hause nachlegen."

Die Gäste aus Schleswig-Holstein haben in diesen ersten Saisonwochen große Personalsorgen. "Ich muss am Samstag wieder mit einer anderen Elf auflaufen", so Trainer Andreas Prohn, dessen Team seit drei Spielen sieglos ist.

"Wir stehen natürlich schon etwas unter Zugzwang", so der Eintracht-Coach, dessen Team nur knapp vor der Abstiegszone rangiert. "Wir möchten aus Ahlerstedt zumindest einen Punkt mitnehmen.", so Prohn weiter, der in der vergangenen Saison mit seinem Team beinahe in die A-Junioren Bundesliga aufgestiegen wäre. (am)