JFV-Löwen-Nachwuchs aktuell "5-fach" auf Relegationskurs!

Unsere A1 kämpft aktuell mit unzähligen Ausfällen und somit auch immer wieder mit Besetzungsproblemen, die der große Kader jedoch zumindest abfängt. Eher trüb der März mit Niederlagen gegen F. Chemnitz (1:4) und Zwickau (0:1), sowie einen 2:2 bei Rotation Leipzig und einen Heimsieg gegen Auerbach (1:0). Das Team stellt weiterhin das zweitbeste Team gegen den Ball mit 23 Gegentoren. Der Vizelandesmeistertitel kann in der aktuellen Situation nur das große Ziel sein, sowie eine frühzeitige Planung für die neue Spielzeit in der höchsten Liga des Bundeslandes. Bester Torschütze der Matheja-Elf ist weiterhin Jamie-Lee Haufe mit 15 "Buden", jedoch leider auch aktuell verletzt. Am 1. Juni wartet noch das Derby mit Lok Leipzig. Im Hinspiel gewann unsere Elf in Probstheida 3:1.

Trotz der eher schwachen Vorstellung gegen Stötteritz (0:0) am vergangenen Sonntag bleiben die Berger-Schützlinge der U19 II auf Titelkurs in der Stadtliga. Verfolger SV Schleußig hat aktuell 4 Punkte Rückstand, jedoch ein Spiel mehr absolviert. Das wahrscheinliche Endspiel um den Meistertitel wird wohl am 13. April (Duell gegen Schleußig im UGI) fallen. Dazu stellt das Team die beste Defensive mit nur 8 Gegentoren. Fokus auf den Stadtmeistertitel ist klar das Ziel. Neben Felix Wiedemann traf noch Amadeus Engel 9x für die GRÜNEN. Auch eine Relegation steht dann möglicherweise an. Trainerduo Berger und Klein werden ihre Mannschaft dann gut vorbereiten. Aktuell hieße der Gegner VFC Plauen II.

*U17 - Landesklasse - Platz 1 (mögliche Relegation zur Landesliga)*

Unsere B1 bleibt ungeschlagen und auf einem sehr guten Weg Richtung Staffelsieg und Relegation zur Landesliga. Zuletzt setzte es klare Erfolge gegen Olympia II (3:1), Borna (9:0) und Torgau (3:1). Unsere U17 stellt die beste Defensive (4 in 15 Spielen) und Offensive (55 in 15 Spielen) der Liga. Verfolger Grimma wird weiter den Jagdmodus fixieren, jedoch beträgt der Rückstand stolze 6 Punkte. Sollte unsere U17 um Staff Egel/Klein/Rocca/Beyer den Staffelsieg holen, steht die Relegation zur Landesliga am 14./15. Juni in Bautzen (aktuell) und 21./22. Juni in Leipzig (aktuell) an. Beste Schützen sind aktuell Theo Haberland und Jason Leß mit je 10 Toren.

*U16 - Stadtliga - Platz 2 (mögliche Relegation zur Landesklasse)*

Spannend bleibt es in der Stadtliga. Chemie II und JFV II duellieren sich hier um den Titel. Sicherlich heiß wird es im Rückspiel am 3. Mai zwischen beiden Kontrahenten hergehen. Wir stellen aktuell die beste Offensive mit 80 Toren und auch die beste Defensive mit nur 14 Gegentreffern. Bester Teamschütze ist Theo V. Peter mit 24 Treffern. Zuletzt blieb das Osang-Team ohne Gegentreffer gegen Lipsia (5:0) und Panitzsch B. (3:0) . Sollte der Triumph gelingen, stehen auch hier Relegationsspiele an. Gegner dann aktuell TSV Wehrsdorf aus der Westlausitz. Aber bis dahin ist noch viel Kampf und Fleiß nötig.

*U15 - Landesliga - Platz 1 (mögliche Relegation zur Regionalliga)*

Auch ungeschlagen unsere U15 in der Landesliga. Es bleibt eine super Teamleistung, denn auch aktuell stehen 10 Punkte Vorsprung auf dem Papier. Am vergangenen Sonntag setzte es einen 4:0-Erfolg bei Dynamo Dresden U14. Dynamo gelang gegen den JFV nur eine Chance im ganzen Spiel. Wir stellen mit 8 Gegentoren auch die beste Defensive der Liga. Bruno Schreiber übernahm das Kapitänsamt von Dominik Klein, der verletzungsbedingt pausieren musste. Er traf dann auch per Kopf und erzielte seinen ersten Saisontreffer, dazu markierte mit sehenswerten Treffern Joey Tetzner die beiden weiteren Tore beim 4:0 in Dresden. Die Brestrich/Kreiß-Elf zeigte wieder eine geschlossene Teamleistung! Ziel des ganzen Teams ist nun der Landesmeistertitel! Aber auch hier bleibt der Blick nach vorn. Am 22.6 hieße der Relegationsgegner aktuell SC Borsigwalde oder ggf. noch Füchse Berlin in Leipzig, bevor es am 29.6. nach Berlin ginge. Ein Aufstieg in die Regionalliga wäre ein Vereinstraum, aber bis dahin heißt es 10 Punkte Vorsprung ins Ziel bringen und Landesmeister werden! Dafür wünscht der ganze JFV viel Erfolg!

*U14 - Stadtliga - Platz 1 (mögliche Relegation zur Landesklasse)*

Mit 5:0, 5:1 und 3:0 wurde zuletzt mit klarer Art und Weise die Tabellenführung in der Stadtliga untermauert. Die Deumer/Lösche-Truppe stellt dazu noch die beste Abwehr und den besten Angriff der Liga. Hier kann das Team mit fokussierter Arbeit einen souveränen Stadtmeistertitel einfahren. Auch unsere U14 hat dann noch ein mögliches weiteres Highlight mit der Relegation zur Landesklasse. Aktuell hieße der Gegner Torgau II oder Bad Düben. Wir wünschen auch hier maximale Erfolge!

Für die heiße Phase im April und Mai wünscht der Vorstand des JFV Neuseenland allen Teams viel Erfolg und immer auch die wichtige Portion Spaß an der Sache! Wir sind STOLZ auf alle Teams.

Wer Interesse hat in unserem JFV mitzuwirken (Trainer, Co-Trainer, Betreuer) kann sich ab sofort bei Sebastian Seyffert oder Christian Rocca melden. Kontakt: orga@jfv-neuseenland.de