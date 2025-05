JFV geht gegen Ewattingen die Luft aus..

Die Partie begann mit vorsichtigem Abtasten der Mannschaften, welche beide zunächst nicht viel riskieren wollten. In der ersten halben Stunde hatten die Gäste ein wenig mehr Zug nach vorne, hatten außer Standards aber keine nennenswerten Abschlüsse. Der JFV stand gut und war auf Konter bedacht, wodurch auch die Führung erzielt werden konnte. Nach 34 Minuten lupfte Konstantin Batt den Ball hinter die Abwehrkette der Gäste zum durchgestarteten Sandro Tuzzolino. Der Flügelstürmer nahm die Kugel technisch stark direkt ab und erzielte durch einen Heber die Führung für die Gastgeber. Diese hielt allerdings nur kurz: Nur 5 Minuten später konnte Ewattingen durch einen schönen Freistosstreffer ausgleichen, was gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte.

Nach der Pause kamen die Laufenburger besser in die Partie und schafften es, den Gegner in die eigene Hälfte zu pressen. So gewann zehn Minuten nach Wiederanpfiff Gölzlin den Ball im Strafraum, dribbelte am Torwart vorbei und erzielte mit seinem 15. Saisontor die erneute Führung. Auch in der Folge blieb der JFV spielbestimmend und ging auf den dritten Treffer, der nach 66 Minuten durch Luan Azemi erzielt werden konnte. Gölzlin schlug eine perfekte Flanke auf den langen Pfosten, wo Azemi freistehend zum Kopfball kam und wuchtig einköpfte. Mit der zwei Tore Führung im Rücken nahm der Gastgeber die Intensität aus dem Spiel, was sich bitter rächen sollte. Innerhalb von gut fünf Minuten krempelten die Gäste aus Ewattingen das Spiel komplett um und erzielten drei Tore. Die Laufenburger waren nun völlig von der Rolle und liefen plötzlich einem Rückstand hinterher. Zwar wurde nochmal versucht, den Ausgleich zu erzielen, doch stattdessen fing man kurz vor Schluss noch ein Kontertor zur 3:5 Niederlage.

Völlig unnötig wurden im Spiel gegen einen direkten Konkurrenten drei Punkte hergeschenkt. Eine Viertelstunde vor Ende sah man mit einem Zwei-Tore-Vorsprung noch wie der sichere Sieger aus, verpennte dann die Schlussphase komplett. Zwar zeigten die Gäste aus Ewattingen eine gute Spielanlage und zeigten sich kämpferisch, dennoch darf ein solcher Einsturz auf dem Landesliga-Niveau nicht passieren. Nun ist es nicht mehr in der eigenen Hand, um den Aufstieg mitzuspielen. Gegen die restlichen Gegner darf man keine Punkte mehr herschenken und ist gleichzeitig auf Patzer den Konkurrenzen angewiesen.