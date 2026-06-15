JFV D/A & Stade feiert Aufstieg in Niedersachsenliga JFV D/A & Stade setzt sich auch in Relegation knapp durch von Tageblatt · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der neue JFV D/A & Stade hat seine erste Saison hinter sich und hat einen ersten, großen Erfolg gefeiert - der so nicht planbar war und glücklich ist.

In der kommenden Saison stellt der JFV D/A & Stade eine U19-Mannschaft in der Niedersachsenliga. Für die Ausbildung für den Herrenbereich ist das wichtig. „Das ist ein Riesenerfolg“, sagt Lars Jagemann, der zusammen mit Lutz Bendler sportlicher Leiter des JFV ist. Priorität sei im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine, die „harmonische Zusammenführung“ der Mannschaften gewesen. Die Teams mussten sich finden.

Da sei der jetzige Aufstieg nicht planbar gewesen, so Jagemann. Der Wunsch war aber natürlich da. Es hätte auch ganz anders kommen können Erst am letzten Spieltag wurde die U18 in ihrer Landesliga-Staffel Erster. Im Parallelspiel trennten sich die direkten Konkurrenten VSK Osterholz-Scharmbeck und TV Langen remis. Hätte Osterholz gewonnen, wären sie Tabellenführer. Hätten Langen mit zwei Toren Unterschied gewonnen, wären sie statt der JFV Erster gewesen.