JFV D/A & Stade feiert Aufstieg in Niedersachsenliga

Der neue JFV D/A & Stade hat seine erste Saison hinter sich und hat einen ersten, großen Erfolg gefeiert - der so nicht planbar war und glücklich ist.
In der kommenden Saison stellt der JFV D/A & Stade eine U19-Mannschaft in der Niedersachsenliga. Für die Ausbildung für den Herrenbereich ist das wichtig.
„Das ist ein Riesenerfolg“, sagt Lars Jagemann, der zusammen mit Lutz Bendler sportlicher Leiter des JFV ist. Priorität sei im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine, die „harmonische Zusammenführung“ der Mannschaften gewesen. Die Teams mussten sich finden.
Da sei der jetzige Aufstieg nicht planbar gewesen, so Jagemann. Der Wunsch war aber natürlich da.
Erst am letzten Spieltag wurde die U18 in ihrer Landesliga-Staffel Erster. Im Parallelspiel trennten sich die direkten Konkurrenten VSK Osterholz-Scharmbeck und TV Langen remis. Hätte Osterholz gewonnen, wären sie Tabellenführer. Hätten Langen mit zwei Toren Unterschied gewonnen, wären sie statt der JFV Erster gewesen.
„Das war eine verdammt knappe Sache“, sagt Jagemann, der den Erfolg vor allem mit dem „super Job“ von Trainer Kevin Ingreso verbindet. Ingreso ist auch spielender Co-Trainer der SV Drochtersen/Assel II, die bekanntlich in die Oberliga aufgestiegen ist und Bezirkspokalsieger wurde.
Um den Aufstieg zu schaffen, musste sich der JFV gegen den Tabellenführer der anderen Landesliga-Staffel durchsetzen. Auch das war eine enge Entscheidung.
Im Hinspiel setzte sich der JFV auf dem Kunstrasen am Kehdinger Stadion mit 2:1 gegen den VfL Westercelle durch. Im jetzigen Rückspiel verlor der JFV mit 0:1. Das Elfmeterschießen musste entscheiden. Westercelle verschoss dabei gleich drei Mal, während die JFV-Schützen die Nerven behielten und den Aufstieg feierten.
Am kommenden Donnerstag trainiert die U18 ab 17.30 Uhr im Kehdinger Stadion. „Interessierte Spieler der Jahrgänge 2008/09 können zum Probetraining kommen“, sagt Jagemann. Jetzt gilt es, eine schlagkräftige Mannschaft für die Niedersachsenliga zu formen.