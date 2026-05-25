JFV Cocordia wird Meister und steigt auf

– Foto: JFV Concordia

Die Ausgangslage war klar. Ein Remis genügte schon zum Aufstieg in die Landesliga, und der JFV fand hervorragend in die Partie, führte bereits zur Pause nach Toren von Joost Dubbels, Colin Hoffmann und Mika Heins mit 3:0, siegte am Ende mit 3:2. Das Team von Trainer Lukes Böhme hatte sich durch diesen Erfolg nicht nur den Aufstieg in die Landesliga, sondern auch die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 3 gesichert.



"Wir freuen uns sehr darüber", so Trainer Lukes Böhme, der gemeinsam mit seinen Co-Trainern Mika Burfeind und Niels Horstman sowie Betreuer Norman Maaß für das Team verantwortlich ist. "Es ist für uns eine super Gelegenheit, in der nächsten Saison in der Landesliga zu spielen."

Die Punktrunde verlief hervorragend für die Concorden, die unter anderem die direkten Verfolger Sittensen (4:1) und Scheeßel (4:0) schlugen und nur im Rückspiel gegen den VfL Sittensen eine knappe 1:2-Niederlage hatten hinnehmen müssen. Darüber hinaus erreichte die Böhme-Elf das Kreispokalfinale, trifft im Endspiel in Gnarrenburg auf RW Scheeßel.



Mit diesen Erfolgen war vor der Saison überhaupt nicht zu rechnen gewesen. Die Elf um Kapitän Torge Riggers begann in der Kreisliga, stieg als Tabellenzweiter hinter Scheeßel in die Bezirksliga auf und schaffte nun tatsächlich den Durchmarsch in die Landesliga.

"Wir haben einige individuell sehr starke Spieler", so Böhme. "Entscheidend ist aber auch die hervorragende Trainingsarbeit der Jungs. Da fehlt fast kaum einer. Es sind immer 14, 15 Spieler aus unserem Kader dabei."