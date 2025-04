JFV BÖRDELAND VETTWEISS A1 MIT WEISSER WESTE

Sonderliga Hauptrunde St. 100: JFV Sophienhöhe – JFV Bördeland Vettweiß A1 (Samstag, 17:00 Uhr)

Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht JFV Sophienhöhe am kommenden Samstag. Schließlich gastiert mit JFV Bördeland Vettweiß A1 der Primus der Sonderliga Hauptrunde St. 100. Zuletzt spielte JFV Sophienhöhe unentschieden – 1:1 gegen SC Salingia Barmen 08 e.V. Am Mittwoch wies JFV Bördeland Vettweiß A1 V.f.V.u.J. Winden U19 mit 4:3 in die Schranken. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass JFV Bördeland Vettweiß A1 den Heimvorteil in einen 3:1-Sieg umgemünzt hatte.