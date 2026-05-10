JFV Biber feiert ersten Saisonsieg in der Niedersachsenliga

– Foto: Andreas Harneit

Der Knoten ist geplatzt: Der JFV Biber hat den ersten Dreier in der Niedersachsenliga eingefahren. In Frelsdorf besiegte die Mannschaft von Trainer Niels Bardenhagen den 1. SC Göttingen 05 mit 2:1.

Den Schwung nahmen die Hausherren mit in den zweiten Durchgang. In der 56. Minute war es schließlich Luka Ahlbrecht, der die Partie komplett drehte und den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer markierte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte der JFV den Vorsprung.

Die Partie begann für die Gastgeber zunächst mit einem Dämpfer. Bereits nach 20 Minuten geriet der JFV mit 0:1 in Rückstand. Doch die Bardenhagen-Elf zeigte sich unbeeindruckt und bewies Moral. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Joris Schäffner der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1 (42.).

Bereits in der Vorwoche hatte der JFV Biber beim 0:0-Unentschieden gegen den VfL Westercelle defensive Stabilität bewiesen. Durch den Erfolg gegen Göttingen und das Remis aus der Vorwoche kommt es nun zu einer Wachablösung am Tabellenende: Der JFV tauscht die Plätze mit Westercelle und gibt die „Rote Laterne“ ab.

Nächste Chance auf Tabellensprung in Sudweyhe

Die Chance, den Aufwärtstrend zu verfestigen, bietet sich bereits am kommenden Wochenende. Dann tritt der JFV Biber beim TuS Sudweyhe an. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem weiteren Sieg könnte das Team auch den TuS in der Tabelle überholen.