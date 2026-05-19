JFV A/O/B/H/H U19 dreht Rückstand zum 4:1 in Hildesheim

– Foto: Jörg Struwe

Der nächste Sieg: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen schlug in der Regionalliga Borussia Hildesheim mit 4:1. Die Treffer für die Gäste erzielten Moritz Kröger, Jaron Kaiser und Rasmus Bahr, hinzu kam ein Eigentor der Gastgeber.

Doch dann begann die gute Zeit der Gäste. Zunächst zirkelte Moritz Kröger noch vor der Pause einen Freistoß aus 18 Metern ins gegnerische Tor (32.).

Die Gäste aus dem Elbe-Weser Dreieck zeigten ein starkes Auswärtsspiel. Zwar geriet die Stemmann-Elf - nach einem Abspielfehler im Mittelfeld und anschließendem Konter - nach rund 20 Minuten durch ein Tor von Chima James Ulonna in Rückstand.

Und nach der Pause lief es dann so richtig gut für den JFV. Nach einem Freistoß von Rasmus Bahr lenkte zunächst Borussia-Spieler Robin Köhler den Ball ins eigene Tor (52.).

Rasmus Bahr verwandelt Elfmeter zum 4:1 für JFV



Kurz vor Schluss war es der eingewechselte Jaron Kaiser, der nach Zuspiel von Lenn Pauly auf 3:1 erhöhen konnte (85.).

Überhaupt Lenn Pauly, auch am vierten Tor der Gäste war er direkt beteiligt. Nach einem Dribbling wurde Pauly im gegnerischen Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bahr zum 4:1 (87.).

„Wir haben heute eine wirklich gute Leistung gezeigt“, lobte Trainer Matthias Stemmann, der nicht nur Torwart Dennis Chmielewski hervorhob, sondern auch Andrej Karanovic. „Andrej hat an seinem 18. Geburtstag ein gutes Spiel gezeigt.“