JFV A/O/B/H/H: U17 setzt seine Erfolgsserie fort

Die dreiwöchige Pause hat der Truppe um Matti Neumann, der als Sechser agierte, nicht gut getan, standen doch einige Spieler neben der Spur. Und so erwischten die Gäste einen besseren Start, scheiterten aber in der ersten Minute an Keeper Maximilian Dubiel."Wir hatten schon mehr Ballbesitz, doch haben es nicht geschafft, Ruhe in unser Aufbauspiel zu bringen", räumte Trainer Lukas Höft ein, der in der 21. Minute die nicht unverdiente Führung notierte. Nach einem tiefen Pass von Kevin Müller war Torjäger Finn Wendler nur mit einem Foul zu stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Phillip Wilkens sicher zum 1:0. Dann stand der Außenbahnspieler erneut im Fokus und schloss ein Zuspiel von Wendler unhaltbar zum 2:0 ab (33.)."Wir haben uns gute Chancen erspielt und hätten das 3:0 nachlegen müssen", sagte Höft, der nach einer Kombination über Wilkens und Wendler einen weiteren zwingenden Abschluss von Lino Starre notierte (48.). "Wir können uns bei Maximilan bedanken, der uns das 2:1 über die Zeit gerettet hat", sagte Wechselspieler Felix Kypta.Die Partie blieb umkämpft und die Gäste drückten auf den überfälligen Anschlusstreffer, den JFV-Keeper Dubiel gleich zwei Mal verhinderte (54., 72.). "Wir hätten klar in Führung gehen müssen und am Ende mindestens ein Remis verdient gehabt", sagte Emdens Trainer Timo Reitmeyer, der allerdings nur noch das 1:2 durch Sayed Sadiqui mit dem Schlusspfiff notierte.