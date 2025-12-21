– Foto: Jörg Struwe

JFV A/O/B/H/H strebt in zweiter Saisonhälfte bessere Platzierug an U19 glänzte besonders bei den Spielen des DFB- und des Niedersachsenpokals

Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen rangiert nach Ende der Hinrunde auf Rang sieben der Regionalliga. Höhepunkte der Halbserie waren die DFB-Pokalspiele gegen Magdeburg und gegen die Stuttgarter Kickers.

Matthias Stemmann hatte für die Saison 2025/26 andere Pläne. Ursprünglich wollte er nach langen Jahren als JFV-Nachwuchstrainer ein Jahr Pause einlegen. Doch dann kam es zur überraschenden Trennung von Olaf Lakämper, der die U19 im letzten Sommer noch zur Regionalliga-Meisterschaft geführt hatte und Stemmann übernahm - eine Woche vor Beginn der Saisonvorbereitung - den Posten als Trainer der U19. „Das war natürlich nicht so einfach, so kurz vor dem Start der Vorbereitung die Mannschaft zu übernehmen“, so der JFV-Trainer. U19 glänzte besonders bei den Spielen des DFB- und des Niedersachsenpokals



Diese erste Saisonhälfte lässt sich nicht ganz einfach zusammenfassen, zu schwankend waren die Leistungen der Stemmann-Elf. „Es gab Höhen und Tiefen. Aber das ist im Nachwuchsfußball normal“, so der JFV-Trainer. Dabei glänzte sein Team vor allem bei den Pokalspielen. Bei der erstmaligen Teilnahme am DFB-Pokal schlug die U19 in der ersten Runde Magdeburg mit 2:0 und zeigte auch in der zweiten Runde gegen die Stuttgarter Kickers eine starke Leistung, scheiterte bei der 3:4-Niederlage nur knapp. Auch im Niedersachsenpokal erreichte die Elf immerhin das Viertelfinale, verlor dort nach einer guten Leistung mit 1:3 gegen Hannover 96. „Man hat uns die Dreifach-Belastung schon angemerkt“, so der JFV-Trainer. „Wir hatten kein Wochenende spielfrei. Und die Jungs waren natürlich sehr auf die besonderen Pokalspiele fokussiert. In der Liga fehlte da manchmal etwas. Dementsprechend schwankend waren auch unsere Leistungen.“