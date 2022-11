JFV A/O/B/H/H schwimmt auf einer Erfolgswelle

"Wir haben 24 Punkte geholt. Damit war als Aufsteiger nicht zu rechnen. Das ist ein gutes Polster für die Rückrunde", so Lakämper. In diesem letzten Punktspiel des Jahres zeigten die Gastgeber in Ahlerstedt noch einmal, was sie seit eineinhalb Jahren auch so stark macht: "Heute wollten wir den Erfolg wieder mehr als der Gegner", so Co-Trainer André Kiencke.