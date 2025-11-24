JFV A/O/B/H/H schlägt in der Regionalliga Borgfeld mit 5:2

– Foto: Jörg Struwe

Nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolg: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen schlug in der Regionalliga den SC Borgfeld mit 5:2 (1:2). Die Treffer für den JFV erzielten Anton Beer, Jaron Kaiser, Rasmus Bahr, Lasse Schumacher und Fabian Meyer.

Anton Beer erzielte den wichtigen ersten Treffer für seine Mannschaft. Foto: Clemens Budde

Würde die Niederlagenserie etwa weitergehen? Nach rund einer halben Stunde lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück. Justin Merz (18.) und Fernando Nicke (28.) hatten für den Tabellenvorletzten getroffen.

"Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff", so Trainer Matthias Stemmann. "Aber dann haben wir nach zwei Eckbällen zwei Gegentore kassiert, wie wir sie in diesen Wochen einfach zu häufig bekommen."

Vor allem das zweite Gegentor war sehr vermeidbar. Nach der Ecke hatte die Stemmann-Elf den Ball scheinbar schon abgewehrt. Das Leder wurde aber nochmals in den JFV-Strafraum geschlagen und da stand am 2. Pfosten völlig frei stehend der gute Fernando Nicke und traf ins gegnerische Tor. Nur: Dieses Spiel wollten die Gastgeber auf keinen Fall verlieren – und das sollten sie auch nicht. Noch vor der Pause verkürzte Anton Beer nach einer Ecke von Jaron Kaiser auf 1:2 (32.). Und im zweiten Abschnitt kämpfte sich die Stemmann-Elf noch besser in die Begegnung.