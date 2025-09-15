JFV A/O/B/H/H schlägt Eintracht Norderstedt mit 4:2

„Es war eine super Aktion, wie im Film“, schwärmte JFV-Coach Matthias Stemmann vom zweiten Treffer von Jaron Kaiser.

Was war passiert? Rund zehn Minuten vor dem Abpfiff kam JFV-Stürmer Jaron Kaiser an den Ball. Mit zwei Haken spielte er drei, vier gegnerische Verteidiger aus, trat dann auf den Ball und schob diesen an Gäste-Keeper Paul Ralfs vorbei ins Netz zum 4:2-Endstand (81.).

Es war der Höhepunkt eines über weite Strecken sehr ansehnlichen Regionalligaspiels, in dem zunächst die Gäste aus Norderstedt nach einem Ballverlust der Gastgeber durch Elioenai Kukanda in Führung gingen (18.). Nach einer halben Stunde gab es aber eine Szene, wie es sie in dieser noch so jungen Saison schon einige Male gegeben hatte. Fabian Meyer wurde im Gäste-Strafraum gefoult und Anton Beer verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1.

Nach der Pause wurden die Gastgeber zusehends stärker. „Sie haben richtig stark gespielt, hatten eine tolle Spielanlage“, so Gäste-Trainer Qendrim Bajraktaraj, dessen Team aber nochmals in Führung gehen sollte. Und auch das war ein Treffer der besonderen Art. Absolut sehenswert. Soheil Begsade traf mit einem großartigen Hacken-Tor unhaltbar zum kurzzeitigen 2:1 für Norderstedt (57.).

Aber dann begann die „Kaiser-Zeit“. Mehrere Wochen hatte Jaron Kaiser verletzt gefehlt und feierte nun in dieser zweiten Halbzeit sein Comeback – und wie. Nach einer schönen Vorarbeit von Lenn Pauly erzielte er zunächst das 2:2 (63.). Drei Minuten später gelang Jonatan Wloch nach einem Eckball das 3:2 für den JFV und dann folgte ja noch der späte zweite Auftritt von Jaron Kaiser.

Eine weitere besondere Szene hatte diese Partie aber noch kurz vor Schluss zu bieten. Die Gäste aus Norderstedt versuchten es noch einmal und im Fünfmeterraum direkt vor dem JFV-Tor brachte ein Gäste-Spieler einen Mitspieler zu Fall. Der Ball landete anschließend tatsächlich im JFV-Tor. Der Treffer zum vermeintlichen 3:4 wurde aber nicht gegeben. "Es sah für uns so aus, als ob der Unparteiische in dieser Situation fälschlicherweise angenommen hat, unser Spieler hätte einen JFV-Akteur zu Fall gebracht. Schade für uns“, so Norderstedts Trainer Qendrim Bajraktaraj. „Aber man muss auch sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg der Gastgeber verdient.“