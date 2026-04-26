JFV A/O/B/H/H schlägt Calenberg 2:0

– Foto: Timo Babic

Schon wieder ein Erfolg für die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen: Der Regionalligist schlug in Ahlerstedt den JFV Calenberger Land souverän mit 2:0. Joel Meibohm und Jaron Kaiser erzielten die Treffer für die Stemmann-Elf.

Joel Meibohm war es, der nach einem Eckball die Stemmann-Elf früh in Führung brachte. Und der JFV hatte in der Folgezeit weitere Gelegenheiten, so traf Meibohm im Verlaufe der ersten Hälfte die Latte, Jaron Kaiser den Pfosten.

Diese Begegnung verlief einseitig. Die abstiegsbedrohten Gäste spielten sehr defensiv, hatten kaum Möglichkeiten, in dieser schon früh entschiedenen Partie.

Trotz Überlegenheut überzeugt JFV-Auftritt nicht ganz



Doch trotz aller Überlegenheit, ganz überzeugend war der Auftritt der Gastgeber nicht. „Spielerisch war das nicht so gut. Wir waren oft etwas zu langsam und vor dem gegnerischen Tor zu umständlich, spielen uns in Überzahl im gegnerischen Strafraum noch mehrmals den Ball zu - anstatt einfach mal den Abschluss zu suchen“, so Trainer Matthias Stemmann.

Kurz vor der Pause gelang Jaron Kaiser nach einem Zuspiel von Lenn Pauly immerhin noch das 2:0 für den hoch überlegenen JFV, der auch in der zweiten Hälfte noch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten bekommen sollte. „Aber wie gesagt, uns fehlte heute oft die Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor. Davon abgesehen war es insgesamt ein souveräner Erfolg“, so Stemmann.