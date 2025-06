JFV AOBHH: Meisterlich, aber November-Krise kostet den Aufstieg

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie man sie vermutlich so noch nie im Bezirk Lüneburg im Nachwuchsfußball erlebt hat: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen wurde in der abgelaufenen Saison Regionalliga-Meister und erreichte das Pokal-Finale.

Das Lakämper-Team hat sich in dieser Saison auf einem Niveau bewegt, wie zuvor noch keine Mannschaft des JFV. Die U19 wurde am Ende mit elf Punkten Vorsprung Meister der Regionalliga und schlug auf dem Weg ins Pokalfinale Gegner wie Hannover 96 (1:0) und VfL Osnabrück (3:1) – und dies nicht mal glücklich, sondern verdient.

Fragt man Olaf Lakämper, wie er die abgelaufene Saison der U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen bewertet, so antwortet der Erfolgstrainer: „Ich würde uns eine 2+ geben. Denn im November waren wir nicht gut, haben dadurch den Aufstieg in die Nachwuchsliga verpasst und im Pokalfinale in Barsinghausen waren wir nicht in Topform. Wir hätten den VfL Wolfsburg gern noch etwas mehr geärgert.“

Das sind die Erfolge. Noch wichtiger ist aber die Entwicklung von Spielern und Mannschaft und daran wird im Jugendbereich letztlich die Arbeit eines Trainer-Teams gemessen. „Wir bilden die Jungs für den Herrenbereich aus und das ist uns in den letzten vier Jahren ganz gut gelungen“, so Lakämper, der bis März noch im Verbund mit Maximilian Künne die U19 trainierte. „Die Jungs, die uns jetzt verlassen, haben sich toll entwickelt – sowohl sportlich als auch persönlich. Das zeigen auch ihre Wechsel zum Heeslinger SC, zu Ahlerstedt/Ottendorf und in die USA.“

Aber auch auf die Talente des jüngeren Jahrgangs war Verlass. Sie spielten in dieser fabelhaften Saison eine deutlich größere Rolle, als ihnen vielleicht vor dem Saisonstart zugetraut worden war. „Die jüngeren Talente haben eine großartige Saison gespielt“, so Lakämper. „Man muss nur an Spieler wie Laurin Peschlow, Laurens Otten oder Jason Marahrens denken. Die Jungs haben einfach eine klasse Saison gespielt.“

Viel Sonnenschein, aber es gab natürlich auch Schattenseiten: In sportlicher Hinsicht war es vor allem der November. Der JFV hatte in den Wochen zuvor großartig gespielt, selbst die Konkurrenz schwärmte, andere Trainer sprachen vom „besten Team der Liga“. Mit anderen Worten: Der JFV war auf dem besten Wege nach der Hinrunde in die neue Nachwuchsliga aufzusteigen, sich mit den Teams aus den Nachwuchsleistungszentren zu messen.

Doch im November lief alles gegen das Team um Kapitän Jonas Lüdemann. Ausgerechnet in diesen entscheidenden Wochen musste der JFV auf so wichtige Spieler wie Phillip Wilkens, Kevin Müller, Tjark Dörr und Jason Marahrens verzichten. Und dann gab es noch dieses – wie kann es genannt werden? – „Elfmeter-Pech“. „Wir haben im November, wenn ich mich richtig erinnere, gleich vier Elfmeter verschossen“, so Lakämper.

Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse verpasst

Noch im letzten Spiel im Oktober verlor der JFV mit 3:4 gegen Niendorf. Es folgte der Wechselfehler gegen Havelse kurz vor Schluss. Das Spiel wurde mit 0:5 gewertet. Auch die beiden folgenden Partien konnte der JFV nicht gewinnen und dann folgte noch die 2:3-Niederlage in Lübeck nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit.

Das Lakämper/Künne-Team fiel auf Rang vier der Tabelle zurück, verpasste den erhofften Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. „Wir hätten da wirklich gern gespielt, weil wir das Niveau dafür haben“, so Olaf Lakämper.

Sportlich war dieser verpasste Aufstieg die Enttäuschung der Saison. Die Frage war: Wie reagiert die junge Mannschaft auf diesen Rückschlag? Die Antwort: Sie spielte eine überragende Rückrunde. Die Lakämper-Elf holte in den elf Spielen der zweiten Saisonhälfte 28 Punkte, dominierte die Liga und erreichte darüber hinaus das Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg, hielt gegen den Bundesliga-Nachwuchs lange Zeit sehr gut mit, verlor am Ende aber mit 2:5.

Erfolg ist immer eine Leistung der ganzen Mannschaft

„Das war eine richtig gute Rückrunde, die die Jungs da hingelegt haben“, so Lakämper, dessen Elf vor allem auf eigenem Platz eine herausragende Serie spielte – 11 seiner 13 Heimspiele gewann. Die einzige „Heimniederlage“ erlitt der JFV am „grünen Tisch“ gegen Havelse.

Ein Grund für die furiose Rückrunde waren die Trainingsbedingungen in der Winterpause: „Durch die neue Anlage in Ahlerstedt haben wir mittlerweile enorm gute Trainingsmöglichkeiten“, so Lakämper, der ab März am Spielfeldrand vom neuen Co-Trainer Moris Kaiser unterstützt wurde.

Viele JFV-Talente spielten in dieser Saison groß auf und vor allem eines spielte sich besonders in den Vordergrund: Ruwen Albrecht, mit 29 Treffern Torschützen-König der Liga. „Ruwen hat sich in den zwei Jahren, die er bei uns war, richtig gut entwickelt. Man darf aber auch nicht vergessen, die Bälle wurden ihm von seinen Mitspielern hervorragend aufgelegt. Es ist immer eine Mannschaftsleistung“, so Lakämper, der hinzufügt: „Manchmal ist es etwas ungerecht. Jeder spricht über die Tore eines Stürmers – das ist toll und das ist verdient. Aber dann sollte man auch über die großartigen Paraden unserer beiden Torhüter Tim Tempel und Laurin Peschlow sprechen oder über die vielen tollen Abwehraktionen eines Tjade Motzkus“, so der JFV-Trainer.