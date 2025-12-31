JFV Althein: Benefiz-Turnier macht Arbeit - und Freu(n)de

„Wir sind ein eingespieltes Team“, findet Bechtel. Kretschmann-Popp ergänzt: „Wir sind im Vorstand schon sehr eng. Wir kommen auch privat zusammen.“ Neben dem Kernteam des Vorstandes sind aber auch die Trainer und die Elternschaft für das Funktionieren eines Turniers, aber auch der Abläufe im JFV im Allgemeinen, unersetzbar. Bechtel: „An so einem Wochenende merkt man, wie gut hier alle zusammenarbeiten. Die Eltern sind dabei eminent wichtig.“ Sei es als Unterstützer der Kinder, sei es als helfende Hände beim Kaffee- und Kuchenverkauf.

Dass der Support der Elternschaft überaus fair daherkommt und auch die Kinder auf dem Platz respektvoll mit den Mannschaftskameraden und Gegnern umgehen, hat viel mit den Werten zu tun, die im Verein vermittelt werden. Zu selbstbewusstem, respektvollem, fairem und friedvollen Handeln auf und abseits des Spielfeldes ermutigt, seien Rote Karten wegen Unsportlichkeit oder Meckerns bislang weder gegen Spieler noch Trainer des JFV vorgekommen.

Die gesamte Gemeinde hält zusammen

„Ich bin beeindruckt, wie toll diese Gemeinschaft funktioniert“, sagt Bürgermeister Horst Widder, Schirmherr des zweiten Turniertages. Und ist dabei doch selbst ein Teil dieser großen Gemeinschaft, findet Yvonne Kretschmann-Popp, die die stets gute Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde und speziell Widder hervorhebt. Auch Christoph Erben, Schirmherr des ersten Turniertages, sei ein Teil des großen Ganzen.