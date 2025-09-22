JFG Schwarze Laber C1 siegt 5:1 mit neuen Trikots

Besonders erfreulich: Die Mannschaft durfte zum ersten Mal in ihren neuen Trikots auflaufen, die von der Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG gesponsert wurden. Marktbereichsleiter Christian Kirzinger übergab die Garnituren persönlich vor dem Spiel.

Parsberg/Hörmannsdorf – Ein Einstand nach Maß für die C1-Jugend der JFG Schwarze Laber: Zum Saisonstart in der Bezirksoberliga Oberpfalz feierte das Team am Freitag, 19. September 2025, einen klaren 5:1-Heimsieg gegen den ASV Cham III.

„Die Trikots sehen nicht nur richtig stark aus, sie geben unseren Jungs auch noch mehr Zusammenhalt und Stolz, für die JFG aufzulaufen“, sagte das Trainerteam nach der Partie.

Auch sportlich passte alles: Vincent Pfaff glänzte mit einem Dreierpack (12’, 45’, 63’), Linus Völkel verwandelte sicher per Elfmeter (17’) und Art Kryeziu brachte die JFG bereits in der 1. Minute in Führung. Die Gäste aus Cham verkürzten zwischenzeitlich durch Usama Almayuf (29’), konnten dem druckvollen Spiel der Heimmannschaft aber nicht standhalten.

Trainerstimmen:

„Die Jungs haben von der ersten Minute an gezeigt, dass sie unbedingt gewinnen wollten. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft.“

„Ein großes Dankeschön an die Raiffeisenbank – die Unterstützung motiviert uns zusätzlich. In den neuen Trikots fühlen sich die Spieler wie eine Einheit.“

„Das war ein wichtiger Auftakt, aber wir wissen auch: Die Saison ist lang. Wir wollen auf diesem starken Start aufbauen.“

Zitat des Sponsors:

„Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns ein Anliegen, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern – auf und neben dem Platz. Die JFG Schwarze Laber leistet hier wertvolle Arbeit, die wir sehr gerne unterstützen. Es ist schön zu sehen, wie viel Begeisterung und Teamgeist in der Mannschaft steckt“, erklärte Christian Kirzinger, Marktbereichsleiter Velburg/Seubersdorf der Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG.

Über den Sponsor:

Die Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG ist eine fest verwurzelte Genossenschaftsbank in der Region. Mit ihren Standorten in Parsberg, Velburg und Seubersdorf bietet sie Privat- und Firmenkunden ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen – von klassischen Bankgeschäften über Baufinanzierungen bis hin zu moderner Vermögensberatung. Besonders am Herzen liegt der Bank die Unterstützung regionaler Vereine, Schulen und sozialer Projekte.

Die JFG Schwarze Laber bedankt sich herzlich bei der Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura für das Engagement und die wertvolle Förderung der Jugendarbeit.

Endstand: JFG Schwarze Laber – ASV Cham III 5:1 (3:1)

Tore: Kryeziu (1’), Pfaff (12’, 45’, 63’), Völkel (17’, Elfmeter) – Almayuf (29’)