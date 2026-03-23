JFG Schwarze Laber bestätigt Vorstandschaft

Beratzhausen – Bei der Jahreshauptversammlung der JFG Schwarze Laber wurden die turnusgemäßen Neuwahlen durchgeführt. Wahlleiter war Erich Spangler (TSV Beratzhausen), zudem war Kreisjugendleiter Nicolas Floch (BFV) anwesend.
Die Mitglieder bestätigten die Vorstandschaft und sprachen ihr erneut das Vertrauen aus.
Gewählt wurden:
Mario Lipperer (SV Hörmannsdorf), Rüdiger Bauer (TV 1899 Parsberg) und Jörg Fischbach (TSV Beratzhausen) als Vorstände,
Kati Schnetter (SV Lupburg) als Kassier,
Max Dietl (TSV Beratzhausen) als Schriftführer sowie
Norbert Seifert (TSV Beratzhausen) als Jugendleiter.
Sportlich befindet sich die JFG Schwarze Laber weiterhin auf einem sehr guten Weg. Alle Altersklassen (A- bis D-Jugend) spielen in der Bezirksoberliga und belegen vordere Tabellenplätze. In mehreren Bereichen sind Aufstiege in die Landesliga möglich.
Auch der Mädchenfußball entwickelt sich positiv: Die B-Juniorinnen sind ebenfalls in der Bezirksoberliga aktiv und waren bereits im Bewerbungsverfahren für die Landesliga.
Die Nachwuchsarbeit zeigt Wirkung: Spieler sind regelmäßig im DFB-Stützpunkt Regensburg vertreten, zudem bestehen Kontakte zu Nachwuchsleistungszentren wie dem FC Ingolstadt und dem SSV Jahn Regensburg. Mit Dane Wilds gelang zuletzt sogar der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach.
Auffällig ist die stabile Kaderstruktur: Leistungsträger bleiben der JFG erhalten, gleichzeitig wächst der Zulauf. Ein Teil der Neuzugänge wurde bereits in die Stammvereine integriert, wodurch auch diese nachhaltig gestärkt werden.
Die JFG Schwarze Laber zählt damit zu den wenigen Jugendfördergemeinschaften, die aktuell entgegen dem allgemeinen Trend wachsen. Ziel bleibt es, die Ausbildung weiter zu stärken und Spieler langfristig in die Herren- und Frauenmannschaften der Stammvereine zu entwickeln.