JFG Schwarze Laber bestätigt Vorstandschaft von Mario Lipperer · Heute, 20:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Beratzhausen – Bei der Jahreshauptversammlung der JFG Schwarze Laber wurden die turnusgemäßen Neuwahlen durchgeführt. Wahlleiter war Erich Spangler (TSV Beratzhausen), zudem war Kreisjugendleiter Nicolas Floch (BFV) anwesend. Die Mitglieder bestätigten die Vorstandschaft und sprachen ihr erneut das Vertrauen aus.

Gewählt wurden:

Mario Lipperer (SV Hörmannsdorf), Rüdiger Bauer (TV 1899 Parsberg) und Jörg Fischbach (TSV Beratzhausen) als Vorstände,

Kati Schnetter (SV Lupburg) als Kassier,

Max Dietl (TSV Beratzhausen) als Schriftführer sowie

Norbert Seifert (TSV Beratzhausen) als Jugendleiter. Sportlich befindet sich die JFG Schwarze Laber weiterhin auf einem sehr guten Weg. Alle Altersklassen (A- bis D-Jugend) spielen in der Bezirksoberliga und belegen vordere Tabellenplätze. In mehreren Bereichen sind Aufstiege in die Landesliga möglich.