JFG Report 4 /2022-2023

D4 gewinnt mit der C1 als einzige Teams am WE und bleibt nach 5:4 gegen den ASV Undorf ungeschlagen.

A1 unterliegt gegen den Tabellenführer JFG Donautal Bad Abbach in einen echten Spitzenspiel unglücklich mit 1:2 und steht zu Recht unter den ersten 3.

VORSCHAU:

A1 muss am Sonntag zur nächsten Auswärtsreise zur DJK Vilzing und kann sich mit einen Sieg fest am oberen Drittel festbeißen und die unglückliche Niederlage wieder gut machen.

B1 spielt am Sonntag gegen (SG)SpVgg Ziegetsdorf zuhause und kann mit Sieg erstmal Platz 2 sichern.

C1 möchte auch gegen den Tabellennachbarn TSV Grossberg als Sieger vom Platz gehen und sich im oberen Drittel platzieren.

D1 kann am Freitag zuhause gegen den Tabellenführer JFG Schwarze Laber mit einen Sieg den überholen und den Ausrutscher gut machen.

D2 kämpft auch am Freitag gegen den Tabellendritten SV Donaustauf und mit Sieg könnte man sich davon absetzen.

D3 hat am Samstag im Derby gegen TSV Kareth-Lappersdorf 3 die Chance die Niederlagen von der B1 und D1 wettzumachen.

D4 muss in der Woche 2x ran am Dienstag beim JFG Tangrintel 2 und am Samstag bei der JFG 3 Schlößer Eck 4