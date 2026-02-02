JFG Drei Wappen U19 verteidigt Titel beim Landratscup

Am vergangenen Samstag fand die Endrunde des U19-Landratscup 2026 in der Gemeindehalle Wald statt. In einem spannenden Turnier setzten sich unsere A-Jugend gegen ihre Verfolger durch und verteidigt den Titel.

Im ersten Spiel gegen Gastgeber DJK Beucherling gab es dank den Treffern von Julius Macharowsky (2) und Johannes Fellner einen 3:1 Sieg. Darauf folgte eine unnötige 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Florian Fischer erzielte beide Treffer beim 2:1 über die SG Silbersee/Winklarn. Danach folgten ein 3:0 gegen die JFG Schwarzachtal. Johannes Fellner (2x) und Lucas Baumann trafen. In der letzten Partie ging es gegen den BOL-Vertreter SG Regental um den Turniersieg. Die Jungs von Coach Lucas Steinert zeigten hier ihre beste Leistung. Flo Fischer stach mit seinen drei Treffern klar hervor.