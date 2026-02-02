Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
JFG Drei Wappen U19 verteidigt Titel beim Landratscup
Am vergangenen Samstag fand die Endrunde des U19-Landratscup 2026 in der Gemeindehalle Wald statt. In einem spannenden Turnier setzten sich unsere A-Jugend gegen ihre Verfolger durch und verteidigt den Titel.
Im ersten Spiel gegen Gastgeber DJK Beucherling gab es dank den Treffern von Julius Macharowsky (2) und Johannes Fellner einen 3:1 Sieg. Darauf folgte eine unnötige 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Florian Fischer erzielte beide Treffer beim 2:1 über die SG Silbersee/Winklarn. Danach folgten ein 3:0 gegen die JFG Schwarzachtal. Johannes Fellner (2x) und Lucas Baumann trafen. In der letzten Partie ging es gegen den BOL-Vertreter SG Regental um den Turniersieg. Die Jungs von Coach Lucas Steinert zeigten hier ihre beste Leistung. Flo Fischer stach mit seinen drei Treffern klar hervor.
Mit diesem Turnier endet für unsere A-Junioren die Hallensaison, die mit der gewonnenen Kreismeisterschaft und dem Gewinn des Landratscups äußerst erfolgreich zu bewerten war.