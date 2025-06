JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 gewinnt U13 Raiffeisen Fußball Cup 2025

Am vergangenen Donnerstag fand im Rahmen des Sportparkfestes des FC Furth im Wald der U13 Raiffeisen Fußball Cup statt. Über 30 Mannschaften nahmen an diesem Pokalturnier teil und spielten während der kompletten Saison immer wieder gegeneinander. Letztendlich konnten sich vier Teams für das Endturnier qualifizieren. Neben dem Ausrichter JFG Drei Wappen kämpften auch der 1. FC Bad Kötzting, SG Schwandorf und die JFG Hammersee um den Turniersieg.

Die Halbfinals wurden dann parallel auf Kleinfeldern gespielt. Die JFG Drei Wappen konnte sich mit 5:1 gegen die JFG Hammersee durchsetzen und in der anderen Partie hatte der 1. FC Bad Kötzting gegen den SG Schwandorf mit 3:0 die Nase vorn.

Den 3. Platz sicherte sich dann Schwandorf mit einem 6:1 über Hammersee.

Im Endspiel brillierte die JFG Drei Wappen. In einem spielerischen sehr starken Finale setzten sich die Hausherren mit 3:0 gegen 1. FC Bad Kötzting durch.

Die Siegerehrung wurde seitens der JFG von Lucas Steinert durchgeführt. Er bedankte sich bei den Spielern, Trainer und vor allem bei den vielen anfeuernden Fans. BFV-Spielgruppenleiter Karl Helmberger bedankte sich beim Sponsor des Turniers der Raiffeisenbank Chamer Land. Vertretend hierfür war Marianne Hierstetter anwesend. Auch sie sprach in kurzes Grußwort.