JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 feierte ihr 15-jähriges Bestehen

Die Feierlichkeiten hatten mit einem Triathlon begonnen, an dem sich acht Teams mit sechs beziehungsweise sieben Spielern beteiligten. Erste Station war ein Lebendkicker-Turnier, wo jeder gegen jeden gespielt hat. An der zweiten Station gab es einen Fußball-Dart, wo jede Mannschaft 84 Schüsse zu absolvieren hatte. An der dritten Station gab es einen Cornhole-Wettbewerb, bei dem jede Mannschaft 168 Würfe hatte. Nach einem spannenden Verlauf setzte sich das Team Portugal mit 46 Punkten ganz klar vor Spanien mit 27 und Italien mit 26 Punkten durch. Dem Siegerteam gehörten Moritz Hausladen, David Rothmeier, Ludwig Fellner, Daniel Beer, Quirin Mauritz, Ahmed Jumaa und Sebastian Hemmerich an. Im Team des Zweitplatzierten standen Lukas Irlbeck, Max Paulik, Jonas Schönberger, Bastian Pongratz, Julian Nachreiner, Dominik Herold und Andreas Pfeffer. Dritte wurden Lucas Baumann, Benedikt Heuberger, Nico Lüttgen, Lukas Schönberger, Marius Windmeißer und Fabian Preiter. Die drei Erstplatzierten wurden mit Rucksäcken bzw. Taschen geehrt, die der 2. Vorsitzende des FC Ränkam, Dr. Heinrich Fischer spendiert hatte.

Mit einem Triathlon, bestehend aus einem Lebendkicker-Turnier, einen Fußball-Dart und einem Cornhole-Wettbewerb, einem Jubiläumsspiel gegen den ASV Cham und Ehrungen von verdienten Mitarbeitern hat die JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 auf dem Sportplatz in Arnschwang ihr 15-jährigen Bestehen gefeiert. Dass dies bisher eine Erfolgsgeschichte war, konnte den interessanten und gut gewählten Worten der JFG-Vorsitzenden Anja Wittmann entnommen werden. Sie nannte die Gründung der Jugend-Fördergemeinschaft das Ergebnis von Mut, einer Vision und einem gemeinsamen Ziel: Die Talente der Fußball-Jugend zu fördern und eine starke Basis für den Fußball in unserer Region zu schaffen. Mittlerweile gehören der JFG Drei Wappen neben den „Gründungsmitgliedern“ DJK Arnschwang, SV Gleißenberg/Lixenried und dem FC Ränkam auch der FC Furth im Wald und die SG Chambtal an. Arnschwangs Vizebürgermeister Matthias Weichs lobte das vorbildliche Engagement, dass seit über 15 Jahren bei der JFG gelebt wird. Jugendspielgruppenleiter Karl Helmberger sprach von einem Vorzeigeverein.

Zur Jubiläumsfeier hatte JFG-Vorsitzende Anja Wittmann zahlreiche Besucher begrüßt und danach wurde in einem Totengedenken der verstorbenen Mitglieder gedacht. Wittmann erinnerte daran, dass unter der Führung des damaligen Vorsitzenden Richard Dietl der Grundstein für eine starke Zukunft gelegt wurde. Ein spannendes Kapitel sei Namensgebung gewesen, denn der Name musste einen klaren Bezug zur Region herstellen. Am Ende sei es Michael Greil gewesen, der den entscheidenden Einfall hatte: „JFG Drei Wappen“. Mit diesem Namen sei eine Identität geschaffen worden, „die unsere Herkunft ehrt und unsere gemeinsame Mission unterstreicht - die Jugend zu fördern und einen starken Verein aufzubauen“. Diese Gründungsgeschichte sei ein Beweis für das, was Zusammenhalt und Engagement bewirken können. Sie zeige, wie aus einer Idee, getragen von wenigen, etwas entstehen kann, was einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Sports in der Region darstellt. Ein bedeutender Meilenstein sei der Beitritt des FC Furth i. Wald im Jahr 2015 gewesen, der die Mannschaftsstärke wachsen ließ und neue Impulse brachte. Dieser Weg habe sich fortgesetzt, als sich 2023 auch die SG Chambtal der JFG anschloss. Dieser Schritt habe die Mission verstärkt, junge Talente zu unterstützen und die Region noch enger zusammenzubringen.

In den vergangenen 15 Jahren sei mit viel Engagement und Leidenschaft das Wachstum der JFG begleitet worden. Diese Zeit sei geprägt gewesen von unzähligen Trainingsstunden, spannenden Spielen und harter Arbeit. Es konnten viele Erfolge eingefahren werden. Die JFG zähle bisher knapp 125 Trainer, Betreuer und Funktionäre in der jungen Vereinsgeschichte, denen sie viel Herzblut und Engagement bescheinigte.

Aus den Anfängen mit 89 Kindern im Jahr 2009 sei man zu einer starken Gemeinschaft herangewachsen. Aktuell zähle der Verein 140 engagierte Spieler, die in neun Mannschaften auf dem Platz stehen. Dahinter stehe ein Team von 20 engagierten Trainern, die mit Leidenschaft und Fachwissen die Jugend fördern. Diese beeindruckende Entwicklung werde von der Vorstandschaft getragen, die aus elf Mitgliedern besteht.

Die Arbeit der JFG sei aber auch mit Herausforderungen verbunden. Es werde zunehmend schwieriger, Trainer und Betreuer zu finden, die ehrenamtlich ihre Zeit für den Sport und die Jugendlichen opfern. Auch die Motivation der Kinder und Jugendlichen, langfristig am Ball zu bleiben und sich auch mal durchzukämpfen, erfordere besonderes Engagement. Gleichzeitig sei es eine Herausforderung, die Interessen und Vorstellungen der fünf Stammvereine unter einen Hut zu bringen. Aber Zusammenarbeit, Kommunikation und der Wille lasse auch diese Hürden nehmen.

Wittmann verwies auf die Gestaltung eines Leitbildes, welches das Herzstück der

JFG Drei Wappen bildet. Man schaffe eine Gemeinschaft, in der Sport verbindet, mit dem Ziel, die individuelle Förderung und Entwicklung der Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Leitbild führe uns an, ein starker Sportverein zu sein, der junge Talente fördert und die regionale Fußballkultur nachhaltig gestaltet. Jeder Stamm-Verein bringe seine einzigartige Stärke und Leidenschaft ein. Als Zeichen der Wertschätzung und als Symbol für die gemeinsamen Werte überreichte Wittmann jedem der fünf Vereine ein gerahmtes Foto mit dem Leitbild.

Ein Verein lebe nicht nur von seinen Erfolgen auf dem Platz, sondern vor allem von den Menschen, die ihn mit Herzblut und Engagement tragen. Deshalb wurden sechs Mitglieder geehrt, die über zehn Jahre oder mehr unermüdlich für die JFG Drei Wappen gearbeitet haben. Seit zehn Jahren steht Stefan Steinert als Trainer zur Seite und hat mit seiner Leidenschaft und Hingabe maßgeblich zum Erfolg der JFG Drei Wappen beigetragen. Dessen offene, ehrliche Art sei bei den Jugendlichen hoch geschätzt und Steinert sei ein echter Vorbildcharakter. Ebenfalls für ein zehnjähriges Engagement wurde Heinz Meixensperger geehrt, den Wittmann als unverzichtbaren Pfeiler der JFG Drei Wappen bezeichnete, der sich in vielfältiger Weise verdient gemacht hat. Besonders hob sie dessen vier Jahre als 1. Vorsitzender hervor. Seit elf Jahren steht Markus Siegl als Trainer und Betreuer zur Seite. Als Mitglied der Vorstandschaft trage er zudem maßgeblich zur Organisation des Vereins bei. Besonders bemerkenswert sei dessen Engagement im Social-Media-Bereich, den er mit Hingabe und Kreativität gestaltet und so den Verein nach außen repräsentiert. Darüber hinaus sei Markus Siegl ein verlässlicher Ansprechpartner. Als einen „wahrhaft außergewöhnlichen Menschen der JFG Drei Wappen“ bezeichnete die Vorsitzende Manfred Dietl, „ein Tausendsassa, den wir nur zu gern klonen würden“. Seit 13 Jahren sei er als JFG-Trainer aktiv, stets mit unermüdlicher Energie und einem Engagement, das die Jugendspieler inspiriert. Doch seine Geschichte reiche noch weiter, denn insgesamt über 40 Jahre Tätigkeit im Stammverein würden von einer beeindruckenden Hingabe zum Fußball zeugen. Sein Wissen, seine Erfahrung und sein Herz für den Sport würden ihn zu einem unverzichtbaren Rückhalt für alle machen.

Eine Ehrung wurde auch dem Gründungsmitglied Anton Schwendemann zuteil, den Wittmann als den wichtigsten Kopf der JFG Drei Wappen bezeichnete. Bei ihm würden alle Informationen zusammenlaufen und mit seiner Weisheit und seinem Organisationstalent habe er den Verein geprägt. Schwendemann sei stets ein Fels in der Brandung, auf den man sich verlassen könne. Schließlich wurde mit Richard Dietl noch ein Mann geehrt, der die JFG Drei Wappen von der ersten Stunde an geprägt hat. Seit der Gründung im Februar 2009 habe er unermüdlich für den Verein gearbeitet. Mit seiner stets bewahrten Ruhe, seinem offenen Ohr und seiner reichen Erfahrung sei er ein unverzichtbarer Anker für alle. Sein Erfahrungsschatz und sein Verständnis würden ihn zu einem unersetzlichen Vorbild machen. Als Vorsitzender habe er den Start eingeläutet und sein Einfluss sei bis heute spürbar.

Arnschwangs stellvertretender Bürgermeister Matthias Weichs lobte das vorbildliche Engagement, dass seit über 15 Jahren bei der JFG Drei Wappen gelebt wird. Er richtete einen Appell an alle Spieler, die aus der JFG ausscheiden, ein Traineramt zu übernehmen, um kommenden Nachwuchs zu fördern. Spielgruppenleiter Karl Helmberger nannte die JFG Drei Wappen einen Vorzeigeverein und lobte das Engagement für den BFV bei der Ausrichtung vieler Hallenturniere. Er fühle sich sehr wohl bei der JFG und habe ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen Funktionären im Verein. Helmberger überreichte nachträglich noch den Raiffeisen-Pokal an U13-Trainer Dr. Siegfried Seidl.

Abschließend bedankte sich Wittmann bei allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten. Gemeinsam habe man gezeigt, was die JFG Drei Wappen ausmacht: Zusammenhalt und Gemeinschaft.

In einem Jubiläumsspiel gegen den ASV Cham konnten die JFG-Kicker, die bei dem Triathlon schon Kräfte eingebüßt hatten, anschließend Erfahrung sammeln, denn die Partie wurde 0:15 verloren.

Bericht: Karl Reitmeier