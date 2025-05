JFG Bayreuth krönt überragende Saison mit Meistertitel

Die U-19-Mannschaft der JFG Bayreuth hat sich vier Spieltage vor dem regulären Saisonende vorzeitig den Titel in der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach gesichert und steigt damit ungeschlagen in die Bezirksoberliga auf. Unter der Leitung von Patrick Werther und Michael Werzer blieb das Team in sämtlichen Ligaspielen unbesiegt und dominierte die Konkurrenz über weite Strecken der Spielzeit.