Jevenstedt verpasst den Befreiungsschlag

Erfahrene Rückkehrer in der Startelf

Bei den Gastgebern konnte Trainer Jilani Ben Mahmoud wieder auf die erfahrenen Spieler Robin Grell und Timo Lindenlaub-Klug zurückgreifen, die ansonsten in der Kreisliga aktiv sind. Bei den Dithmarschern, die mit einem Minikader angereist waren, gab es mit Yusef Abdelrahman eine Ligaleihgabe.

Starker Beginn, dann Sand im Getriebe

Die Gastgeber begannen vor eigenem Publikum sehr druckvoll, doch nach gut zehn Minuten war die Anfangsoffensive der Hausherren verpufft, und die jungen Heider Talente, die immer wieder ihr spielerisches Potenzial andeuteten, kamen zunehmend besser ins Spiel.

Frühe Rote Karte für Heides Yusuf Abdelrahman

Nachdem Lucas Seefeldt bei einem Durchbruch gut 18 Meter vor dem Tor von Ligaleihgabe Yusef Abdelrahman (22.) nur mit einer Notbremse gestoppt werden konnte, waren die Gäste nach konsequenter Regelauslegung von Schiedsrichter Torben Dwinger nur noch zu zehnt und mussten die kommenden fast 70 Minuten in Unterzahl bestreiten.

Jevenstedt verkrampft trotz Überzahl

Doch anstatt Ball und Gegner laufen zu lassen, verkrampften die Gastgeber immer mehr und waren auch sehr fahrig im Passspiel, was die U23 des Heider SV geschickt zu nutzen wusste.

Patzer trifft – Seefeldt antwortet prompt

Aber auch die eindringliche Pausenansprache von Trainer Jilani Ben Mahmoud, der noch einmal mehr Konzentration und Durchschlagskraft von seinen Schützlingen einforderte, blieb zunächst ohne Gehör, denn die Gäste konnten durch einen guten Abschluss von Lennox Patzer (46.) keine sechzig Sekunden nach Wiederbeginn in Führung gehen.