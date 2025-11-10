Jevenstedt verpasst den Befreiungsschlag

Im Kellerduell der Landesliga Schleswig kam der TuS Jevenstedt gegen den Aufsteiger Heider SV II beim 2:2 (0:0) vor knapp 100 Zuschauern nicht über eine Punkteteilung hinaus, hält die Dithmarscher aber weiter auf Distanz. Die heimschwachen Jevenstedter konnten vor eigenem Publikum in sechs Spielen bisher nur magere vier Punkte einfahren, stehen vor den Wochen der Wahrheit, wenn es daheim gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm und den unangefochtenen Spitzenreiter TSB Flensburg geht, aber weiterhin über dem Strich.
Bei den Gastgebern konnte Trainer Jilani Ben Mahmoud wieder auf die erfahrenen Spieler Robin Grell und Timo Lindenlaub-Klug zurückgreifen, die ansonsten in der Kreisliga aktiv sind. Bei den Dithmarschern, die mit einem Minikader angereist waren, gab es mit Yusef Abdelrahman eine Ligaleihgabe.
Die Gastgeber begannen vor eigenem Publikum sehr druckvoll, doch nach gut zehn Minuten war die Anfangsoffensive der Hausherren verpufft, und die jungen Heider Talente, die immer wieder ihr spielerisches Potenzial andeuteten, kamen zunehmend besser ins Spiel.
Nachdem Lucas Seefeldt bei einem Durchbruch gut 18 Meter vor dem Tor von Ligaleihgabe Yusef Abdelrahman (22.) nur mit einer Notbremse gestoppt werden konnte, waren die Gäste nach konsequenter Regelauslegung von Schiedsrichter Torben Dwinger nur noch zu zehnt und mussten die kommenden fast 70 Minuten in Unterzahl bestreiten.
Doch anstatt Ball und Gegner laufen zu lassen, verkrampften die Gastgeber immer mehr und waren auch sehr fahrig im Passspiel, was die U23 des Heider SV geschickt zu nutzen wusste.
Aber auch die eindringliche Pausenansprache von Trainer Jilani Ben Mahmoud, der noch einmal mehr Konzentration und Durchschlagskraft von seinen Schützlingen einforderte, blieb zunächst ohne Gehör, denn die Gäste konnten durch einen guten Abschluss von Lennox Patzer (46.) keine sechzig Sekunden nach Wiederbeginn in Führung gehen.
Doch nur zwei Minuten später gelang den Gastgebern die schnelle Antwort mit dem Ausgleichstreffer. Eine scharfe Hereingabe von Mathis Mrosek von der rechten Seite verwandelte Lucas Seefeldt (48.) in bester Torjägermanier mit seinem elften Saisontreffer zum 1:1-Ausgleich.
Aber danach verfielen die Gastgeber wieder in alte Muster, spielten meist viel zu unsauber im Passspiel und bekamen Heide einfach nicht ins Laufen.
Sechs Minuten vor Spielende konnte sich dann der eingewechselte Timo Lindenlaub-Klug schön über die linke Seite durchsetzen und bediente Altmeister Robin Grell mit einer Supervorlage, die dieser zum 2:1-Führungstreffer nutzte.
Doch anstatt den knappen Vorsprung rigoros über die Zeit zu bringen, leisteten sich die Gastgeber einen folgenschweren Ballverlust, den die Dithmarscher zu einem Pass über die Kette nutzten, und Hark Dreyer (90.+4) verwandelte weit in der Nachspielzeit zum nicht unverdienten 2:2-Ausgleichstreffer.
In der verbleibenden Spielzeit warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne und hatten Pech, dass Luca Rohwer einen Kopfball knapp neben den Pfosten setzte.
Stimmen zum Spiel
Trainer Jilani Ben Mahmoud sagte: „Wir sind enttäuscht. Mit einem Sieg hätten wir einen Riesenschritt machen können. Der Punkt für Heide ist aber verdient.“
TuS Jevenstedt: Jeromin – Mathis Mrosek, Lühder, Gunther, Richter – Sofia (55. Lindenlaub-Klug), Rohwer, Gersteuer (89. Nickels), Matthes Brusberg (55. Tom Solterbeck) – Seefeldt, Grell.
Trainer: Jilani Ben Mahmoud.
Heider SV II: Sachau – Drews (77. Schweder (88. Dohrmann)), Al Kheir, Sattler – Abdelrahman, Boukara – Ksenofontov, Patzer (77. Zimmermann), Dreyer, Sadat Issifou – Ramadan Issifou (67. Carow).
Trainer: Sven Hinz.
Schiedsrichter: Torben Dwinger (SV Todesfelde).
Assistenten: Philip Zeich, Mirko Wolter.
Zuschauer: 100.
Rote Karte: Yusef Abdelrahman (22., Heider SV II).
Tore: 0:1 Lennox Patzer (46.), 1:1 Lucas Seefeldt (48.), 2:1 Robin Grell (84.), 2:2 Hark Dreyer (90.+4).