Jeunesse stellte Reinhold Breu vor

„Wir werden nicht in einen Jugendwahn verfallen“, so Reinhold Breu, der neue Trainer von Rekordmeister Jeunesse Esch, bei seiner Vorstellung. Der langjährige Directeur technique des Luxemburger Fußballverbandes weiß, dass ein Trainer am Erfolg gemessen wird. „Es geht um Resultate, es geht um das europäische Geschäft. Die Gruppe setzt sich aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten zusammen; ich denke, dass wir eine interessante Saison spielen können.“ Zugleich kündigte Breu Veränderungen im Kader an: „Ein Team verändert sich jedes Jahr. Es gibt Verträge, die auslaufen und die dann nicht verlängert werden. Das ist normal. Die Achse der Mannschaft bleibt jedoch bestehen.“ Namen von Abgängen wollte er aber noch keine nennen.

Der 54-Jährige warnte allerdings auch direkt vor überzogenen Erwartungen an seine neue Mannschaft. „In den letzten Jahren musstest du jeweils 17 oder 18 Spiele gewinnen, um dich für Europa zu qualifizieren. Das sind sehr viele.“ Die Vorbereitung beginnt Ende Juni, fünf Wochen vor Meisterschaftsbeginn: „Das ist ausreichend.“ Breu will mit drei Assistenten arbeiten, darunter ein Torwarttrainer. Bislang sind der Name von Gianluca Minarelli bekannt, den Breu bereits aus seiner Zeit in Litauen kennt und von Michel Rodrigues, der Co-Trainer wird.