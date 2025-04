Jeunesse: Rücktritt von Trainer Bordi aus familiären Gründen

Am frühen Dienstagmorgen gab Jeunesse Esch im Internet (s.u.) bekannt, dass Cheftrainer Arnaud Bordi ein Jahr vor Ende seines Vertrages beim Rekordmeister aufhören wird. Bordi wird dementsprechend nach der laufenden Saison zurücktreten. Der Franzose hatte Jeunesse im November 2023 zunächst auf Interimsbasis als Nachfolger von Marc Thomé übernommen und wurde wenige Wochen später als definitiver Cheftrainer bestätigt.

Familiäre und zeitliche Gründe sind die Ursachen für Bordis Rücktritt, wie er FuPa gegenüber am Mittwochvormittag erklärte: „Ich stand in der Tat noch ein Jahr unter Vertrag. Der Wille weiterzumachen war aufgrund des zurückgelegten Weges auf beiden Seiten da, doch aus familiären Gründen steht uns zuhause ein zeitraubendes Jahr bevor. Da ich keine halben Sachen machen möchte und nur mit hundertprozentigem Einsatz für die Mannschaft und den Verein da sein will, habe ich die logische Entscheidung getroffen, den Stab an jemanden weiterzureichen, der diese Anforderungen erfüllen kann. Es wird für mich eine Pause von einem Jahr werden.“