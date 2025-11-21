Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Sichere dir 50% für alle Jacken und Winterzubehör – Foto: uhlsport
Jetzt zuschlagen: uhlsport Jacken stark rabattiert!
Bis Mitte Dezember: 50% Rabatt auf Jacken und Winterzubehör von uhlsport
🥁 Fußballfans aufgepasst: Um auch in der kalten Jahreszeit perfekt am Trainingsplatz oder bei den Spielen ausgestattet zu sein, bietet FuPa gemeinsam mit seinem Ausrüstungspartner uhlsport einen besonderen Leckerbissen: Bis Mitte Dezember werden Jacken von uhlsport (Winterjacke, Übergangsjacke, ärmellose Weste uvm.) stark rabattiert zum Kauf angeboten. Worauf wartet ihr noch, jetzt zuschlagen und dieses großartige Angebot nutzen!