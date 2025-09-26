Vor gut einem Jahr hatte Ruderting gegenüber Theuern das Nachsehen. – Foto: Peter Solek

»Jetzt zählt's!«: Ruderting vs. Theuern - der wahre Saisonstart? 5. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Ruderting empfängt mit schlechten Erinnerungen den TSV Theuern

Frauen: Bayernliga Ruderting TSV Theuern

Überspitzt formuliert war die bisherige Saison ein Vorgeplänkel. Klar, der bisherige Verlauf der Spielzeit (vier Spiele, vier Siege) lässt keine Wünsche offen. Aber erst "jetzt zählt's", betont Florian Spiller vor dem 5. Spieltag. Denn am späten Samstagnachmittag trifft der FC Ruderting auf den TSV Theuern, einer langjährigen Spitzenmannschaft in der Frauen-Bayernliga. "Nach dem Spiel wissen wir, wo wir stehen", bleibt der FCR-Trainer deutlich.

Freilich, das gibt der 40-Jährige zu, der nächste Gegner sei - im Gegensatz zu seinem Team - nicht unbedingt überragend in die Spielzeit gestartet. Auch sein Gegenüber am Wochenende, Nick D'Addona, spricht rückblickend "nur" von einem "Auftakt, der in Ordnung geht". So verloren die Oberpfälzer gegen Nürnberg II und die Würzburger Kickers. Ein Duo, das Ruderting besiegen konnte. Nichtsdestotrotz warnt Spiller vor dem Team aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach - unter anderem aufgrund einschlägiger Erfahrungen.



"Im vergangenen Herbst haben wir - ebenfalls nach einer kleinen Erfolgsserie - Zuhause gegen Theuern verloren", erinnert er sich. Droht dieses Mal ein ähnliches Los? Man ist auf der Hut im "Ruadadinga" Lager! Der Coach, für den der TSV "aufgrund seiner Konstanz über Jahre hinweg" zu den besten oberpfälzischen Teams überhaupt zählt, erwartet eine "gute Allround-Mannschaft. Das ist bei weitem keine brutale Defensivmannschaft, sie sind auch gut nach vorne unterwegs. Solche Gegner musst du erst einmal knacken - auch wenn sie bisher nicht so atemberaubend gepunktet haben."





Morgen, 17:00 Uhr FC Ruderting Ruderting TSV Theuern TSV Theuern 17:00





Es ist also alles bereitet für ein absolutes Top-Spiel der Frauen-Bayernliga - davon geht Florian Spiller aus, und auch Nick D'Addona. Die gegenseitige Wertschätzung, der gegenseitige Respekt ist auf beiden Seiten zu spüren. "Ich schätze Ruderting sehr stark ein", macht der 27-Jährige, der seit Beginn dieser Saison beim TSV Theuern an der Linie steht, deutlich. "Sie haben viele richtig gute Spielerinnen, spielen aber auch gut zusammen. Sie sind gut aufeinander abgestimmt - offensiv sowieso, aber auch gegen den Ball."



Überspitzt formuliert beginnt - und ohne die Leistung der vorherigen Gegner schmälern zu wollen - beginnt also am Samstag die Saison für den FC Ruderting und den TSV Theuern so richtig. Jetzt zählt's...