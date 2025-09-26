»Jetzt zählt's!«: Ruderting vs. Theuern - der wahre Saisonstart?

Überspitzt formuliert war die bisherige Saison ein Vorgeplänkel. Klar, der bisherige Verlauf der Spielzeit (vier Spiele, vier Siege) lässt keine Wünsche offen. Aber erst "jetzt zählt's", betont Florian Spiller vor dem 5. Spieltag. Denn am späten Samstagnachmittag trifft der FC Ruderting auf den TSV Theuern, einer langjährigen Spitzenmannschaft in der Frauen-Bayernliga. "Nach dem Spiel wissen wir, wo wir stehen", bleibt der FCR-Trainer deutlich.
Freilich, das gibt der 40-Jährige zu, der nächste Gegner sei - im Gegensatz zu seinem Team - nicht unbedingt überragend in die Spielzeit gestartet. Auch sein Gegenüber am Wochenende, Nick D'Addona, spricht rückblickend "nur" von einem "Auftakt, der in Ordnung geht". So verloren die Oberpfälzer gegen Nürnberg II und die Würzburger Kickers. Ein Duo, das Ruderting besiegen konnte. Nichtsdestotrotz warnt Spiller vor dem Team aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach - unter anderem aufgrund einschlägiger Erfahrungen.
"Im vergangenen Herbst haben wir - ebenfalls nach einer kleinen Erfolgsserie - Zuhause gegen Theuern verloren", erinnert er sich. Droht dieses Mal ein ähnliches Los? Man ist auf der Hut im "Ruadadinga" Lager! Der Coach, für den der TSV "aufgrund seiner Konstanz über Jahre hinweg" zu den besten oberpfälzischen Teams überhaupt zählt, erwartet eine "gute Allround-Mannschaft. Das ist bei weitem keine brutale Defensivmannschaft, sie sind auch gut nach vorne unterwegs. Solche Gegner musst du erst einmal knacken - auch wenn sie bisher nicht so atemberaubend gepunktet haben."