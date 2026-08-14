Jetzt zählt vor allem die defensive Absicherung

Sinan Aygün (m.) und der TSV Victoria Clarholz bestreiten nun ihr erstes Heimspiel. – Foto: Philipp Bülter

Herzebrock-Clarholz. In der Auseinandersetzung mit dem SV Schermbeck stellt sich der TSV Victoria Clarholz am Sonntag in der Spielzeit 2026/2027 der Fußball-Oberliga Westfalen erstmals dem heimischen Publikum vor. Dabei treffen zwei Verlierer des 1. Spieltags aufeinander. Das Team von Trainer Christian Lichte will es besser machen als bei der 1:4-Niederlage bei Eintracht Rheine, der Gast strebt Wiedergutmachung für die 0:3-Heimpleite gegen Preußen Münster II an.

„Das Spiel in Rheine hat gezeigt, dass wir unsere eigenen Angriffe defensiv besser absichern und so schnelle Gegenangriffe des Gegners verhindern müssen“, spricht Trainer Lichte die wichtigste Erkenntnis der Victoria aus der Auftaktniederlage aus. Vier Tore des Gegners sind eindeutig zu viel, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Klar ist für den Coach aber auch, „dass wir nicht wieder so einfache Gegentreffer nach Standards kassieren dürfen“. Christian Lichte erinnert dazu auf die drei fehlgeschlagenen Versuche, den Eckstoß vor dem Tor zum 2:1 der Eintracht zu klären. Auf Julian Linnemann, der seine Rückenverletzung auskuriert hat, ruhen dazu besondere Hoffnungen, sich in Kopfballduellen besser wehren zu können.