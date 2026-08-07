Am Sonntag um 15 Uhr beginnt für den VfL Knesebeck 1909 und den TSV Hehlingen die neue Spielzeit in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1. Für die Gastgeber steht dabei das erste Spiel nach dem Aufstieg an, während TSV Hehlingen nach der vergangenen Saison einen neuen Anlauf in der Liga nimmt.

Der TSV Hehlingen beendete die Saison 2025/2026 auf dem 14. Tabellenplatz. Mit 31 Punkten aus 30 Spielen und einem Torverhältnis von 47:85 lag die Mannschaft am Ende der Spielzeit im unteren Tabellenbereich. Nun soll der Start in die neue Saison besser gelingen. Mit dem VfL Knesebeck 1909 wartet dabei direkt ein Gegner, der mit dem Rückenwind des Aufstiegs in die Bezirksliga geht.

Für den neuen TSV Hehlingen-Trainer Marcel Csehan steht vor dem Auftakt vor allem die richtige Einstellung im Mittelpunkt. „Jetzt zählt es endlich. Wir wissen, dass es gerade zum Saisonstart keine einfachen Gegner gibt“, sagt der Coach. Die Herausforderung beim Aufsteiger sieht er klar: „Mit dem VfL Knesebeck erwartet uns ein Aufsteiger, der sicherlich mit viel Euphorie und breiter Brust in die Saison starten wird.“

Seine Mannschaft müsse von Beginn an dagegenhalten und die entscheidenden Zweikämpfe annehmen. „Wir wollen physisch komplett dagegenhalten, die Zweikämpfe annehmen und dem Gegner möglichst wenig Raum für sein Spiel geben“, erklärt Csehan. Gleichzeitig gehe es darum, die eigene Spielweise nicht aus den Augen zu verlieren: „Wir wollen unseren Fußball auf den Platz bringen und unsere Spielidee durchziehen.“

Personell reist der TSV Hehlingen nicht mit dem kompletten Kader an. Aufgrund mehrerer Urlauber fehlen aktuell einige Spieler. Für Marcel Csehan ist das jedoch kein Grund für Ausreden: „Das soll und darf keine Ausrede sein. Wir haben einen breiten Kader und wollen zeigen, dass wir auch unter diesen Voraussetzungen als Mannschaft funktionieren.“

„Entscheidend wird sein, dass wir gemeinsam auftreten.“ Dabei ist die Zielsetzung für den Saisonstart eindeutig: „Wir wollen nicht nach Knesebeck fahren und ohne leere Hände nach Hause zurückkommen.“

Zum Auftakt treffen damit ein ambitionierter Aufsteiger und ein erfahrenes Bezirksliga-Team aufeinander. Um 15 Uhr beginnt in Knesebeck die erste Standortbestimmung für beide Mannschaften.