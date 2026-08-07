Jetzt zählt die Antwort: Bargteheide will den Fehlstart stoppen

– Foto: Nicole Seidl

Das 0:4 beim SSC Hagen Ahrensburg hat beim TSV Bargteheide Spuren hinterlassen. Am dritten Spieltag bietet sich nun gegen die zweite Mannschaft des SV Todesfelde die Gelegenheit, direkt die passende Antwort zu liefern und den zweiten Saisonsieg einzufahren.

„Todesfelde ist eine taktisch und technisch gute Mannschaft“, sagt Wohlert. Nach der deutlichen Niederlage unter der Woche richtet sich der Fokus aber vor allem auf die eigene Leistung: „Wir wollen nach unserem schwachen Spiel am Mittwoch eine Reaktion zeigen und die drei Punkte bei uns behalten.“

Mit drei Punkten aus den ersten beiden Partien rangiert Bargteheide im Tabellenmittelfeld, während Todesfelde II nach zwei Niederlagen noch ohne Zähler dasteht. Dennoch warnt Trainer Michel Wohlert davor, den Gegner an seinem Saisonstart zu messen.

Die Gäste mussten sich zuletzt dem TuS Hartenholm trotz einer insgesamt offenen Partie erst durch ein spätes Tor in der 87. Minute mit 0:1 geschlagen geben. Bargteheide dagegen geriet in Hagen früh ins Hintertreffen und fand über die gesamte Spielzeit kaum zu seinem Rhythmus.

Vor heimischer Kulisse soll nun ein anderes Gesicht gezeigt werden. Mit einem Erfolg könnte Bargteheide den Fehltritt schnell abhaken und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Für Todesfelde II geht es dagegen darum, die ersten Punkte der neuen Landesliga-Saison einzufahren.