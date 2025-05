„Jetzt wollen wir auch mehr schaffen“: TSV Dorfen startet gegen Favorit Traunstein in die Relegation

Die Saison in der Bezirksliga Ost ist zwar zu Ende, aber für den TSV Dorfen geht sie erst jetzt richtig los. Nach einer tollen und erfolgreichen Saison sicherte man sich den zweiten Tabellenplatz und darf nun in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Landesliga spielen.

Der erste Gegner ist dabei am heutigen Donnerstagabend der SB Chiemgau Traunstein. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr in Dorfen.

Gegen Traunstein traten die Dorfener erst zweimal an, in der Saison 2014. Damals gab es zu Hause ein 0:1 und auswärts ein 1:3. Die Chiemgauer stiegen auf, für Dorfen war es die erste Saison in der Bezirksliga. Aufzupassen gilt es auf Sturmtank Sascha Marinkovic, der immer wieder Akzente setzt.

Zudem hatten Hartl und auch Benedikt Hönninger mit Dani Majdanocevic eine gemeinsame Zeit als Spieler in Rosenheim. Man kennt sich also. „Die haben viele gute Einzelspieler in ihren Reihen, sind also besser aufgestellt. Aber das allein zählt im Fußball nicht“, stellt Hartl mit einem Fünkchen Hoffnung klar.

Aufgrund der Verletztenmisere, die sein Team in den letzten Wochen getroffen hat, will der Coach nicht jammern. Er verweist auf den großen Kader und ist sich sicher, ein schlagkräftiges Team aufs Feld schicken zu können. Vielmehr meinen er und sein Trainerteam, dass Dorfen diesen Erfolg nicht geschafft hätte, ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, die im Hintergrund agieren. „Wir sind denen unheimlich dankbar. Auch alle übrigen Mannschaften sind zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Ohne sie würden manche Spiele nicht so reibungslos über die Bühne gehen. Das ist ein toller Zusammenhalt, der im Verein wieder herrscht“, so Hartl voller Stolz.

Die Saisonkarten des TSV Dorfen gelten für die Relegationsspiele nicht. Es werden folgende Eintrittspreise vom BFV vorgeschrieben: Erwachsene 9 Euro, ermäßigte Karten gibt es für 7 Euro. Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.