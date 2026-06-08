"Jetzt wird's lächerlich": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Verdiente Führung für die Hausherren, aber Lorch hatte auch Chancen. Tagessieger: die lecker Bratwurst und das Rothaus-Bier.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

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Vor Spielbeginn beim Spiel TSV Tettnang vs. SGM Unterzeil/Seibranz – Endstand – 2:0 (Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr)

Christian Bernhard, Jonas Huchler und Marius Wiest werden den TSV verlassen. Danke Männer für euren jahrelangen Einsatz für den Verein!!!Ihr werdet fehlen. Hoffe es springt nach dem Spiel das ein oder andere Bier für die zahlreichen Fans raus. Für den Tickerer vielleicht auch 2!

Liveticker von Michael Dimmler

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In der 84. Minute beim Spiel SGM Senden-Ay vs. TSV Langenau – Endstand: 1:4 (Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr)

Jetzt wird's lächerlich. Erst ein klares Foul an Hartok im Strafraum. Der nimmt den Ball anschließend in die Hand, der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Unglaublich.

Liveticker vom Verein

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