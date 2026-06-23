Jetzt wird's konkret: Thüringenliga-Auftakt, Pokal & Spielpläne

– Foto: Marcel Junghanns

Besonders erfreulich sind die Nachrichten für den 1. Suhler SV 06: Der Aufsteiger darf das offizielle Eröffnungsspiel der Thüringenliga austragen. Damit wird die neue Saison am Freitag, dem 31. Juli 2026, im Suhler Auenstadion eröffnet. Zudem wurden Infos zum Pokalwettbewerb und die Veröffentlichung der Spielpläne.

Dass die Wahl auf Suhl fiel, kommt nicht von ungefähr. Der Verein hatte sich offiziell um die Ausrichtung des Eröffnungsspiels beworben und dabei die besonderen Rahmenbedingungen hervorgehoben. Neben dem Aufstieg in die Thüringenliga feiert der Klub 2026 sein 120-jähriges Bestehen und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Ein besonderer Meilenstein bleibt dabei der sensationelle Aufstieg der BSG Motor Suhl in die DDR-Oberliga in der Saison 1984/85.

Für den Traditionsverein könnte der Rahmen kaum passender sein. Der Saisonauftakt bildet gleichzeitig den Startschuss für ein großes Jubiläumswochenende. Der 1. Suhler SV 06 feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen und hat rund um den Ligastart zahlreiche Veranstaltungen geplant.

„Wir haben uns offiziell beworben und freuen uns sehr über die Möglichkeit, den Saisonauftakt 2026/27 der Verbandsliga bei uns auszurichten“, sagt Vereinspräsident Stefan Hess. „Wenn ich einen Wunschgegner hätte, würde ich die SpVgg Geratal nehmen. Ich hoffe auf einen Verein mit guten Fans und regionaler Verbundenheit.“

Mit der Einweihung eines neuen Funktionsgebäudes, verbesserten infrastrukturellen Bedingungen und ausreichend Platz im Auenstadion sieht sich der Verein bestens vorbereitet, zahlreiche Zuschauer zu empfangen.

Das Eröffnungsspiel bildet den Auftakt eines Festwochenendes, das ganz im Zeichen des Vereins steht. Nachwuchsturniere der Suhler Kickerschmiede, ein Gedächtnisturnier der Alten Herren zu Ehren der kürzlich verstorbenen Vereinslegende Heiko Brumme sowie zahlreiche Aktionen für Mitglieder und Ehrenamtliche sollen die Feierlichkeiten abrunden.

Besonders stolz ist der Verein auf seine Nachwuchsarbeit. Gemeinsam mit dem SV Dietzhausen wurde die „Suhler Kickerschmiede“ gegründet, in der aktuell rund 220 Kinder und Jugendliche in 13 Mannschaften ausgebildet werden.

Pokal startet bereits eine Woche früher

Noch vor dem Ligastart rollt im Thüringer Landespokal der Ball. Vom 24. bis 26. Juli wird die Qualifikationsrunde ausgespielt.

Teilnahmeberechtigt sind die neun Kreispokalsieger beziehungsweise deren gemeldete Vertreter, die acht Aufsteiger in die Landesklasse sowie die jeweils vier letztplatzierten Mannschaften der drei Landesklasse-Staffeln, die den Klassenerhalt geschafft haben. Aus diesem Teilnehmerfeld werden elf Begegnungen ausgelost.

Die übrigen Teams ziehen per Freilos in die erste Hauptrunde ein und treffen dort auf die weiteren Landesklasse- und Thüringenliga-Vertreter sowie die vier Thüringer Mannschaften aus Regionalliga und Oberliga. Eine Sonderstellung nimmt der FC Carl Zeiss Jena ein: Aufgrund der Teilnahme am DFB-Pokal erhält der FCC in der ersten Hauptrunde ein Freilos.

Die Auslosung der Pokalwettbewerbe erfolgt am Sonntag, dem 5. Juli, im Rahmen der Tagung der Spielobleute von TFV und Kreisfußballausschüssen. Direkt im Anschluss sollen die Begegnungen veröffentlicht werden.

Spielpläne Anfang Juli erwartet

Auf die endgültigen Spielpläne müssen die Vereine noch wenige Tage warten. Nach Angaben des TFV sollen die Ansetzungen für die Thüringenliga und die Landesklasse voraussichtlich am 6. Juli veröffentlicht werden. Hintergrund ist, dass zunächst die Spielpläne der übergeordneten Spielklassen von DFB und NOFV feststehen müssen.

Anschließend haben die Vereine bis zum 20. Juli die Möglichkeit, kostenfreie Spielverlegungen und Anpassungen über das DFBnet vorzunehmen, sofern der jeweilige Gegner zustimmt.

Fest steht bereits: Der erste Spieltag der Thüringenliga beginnt am Freitag, dem 31. Juli, mit dem Eröffnungsspiel in Suhl. Weitere Partien der Thüringenliga und Landesklasse werden an diesem Abend nicht ausgetragen.