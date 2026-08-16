Jetzt wird’s ernst für Kapellen und Gnadental

Kapellen startet gegen den SV Solingen in die Saison. – Foto: Hubert Wilschrey

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen für die beiden Landesligisten aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss kaum sein: Während der SC Kapellen nach der starken Vorsaison, die als Vizemeister endete, zum engsten Kreis der Aufstiegsfavoriten zählt, wird es für die DJK Gnadental darum gehen, eine sorgenfreiere Spielzeit zu absolvieren. Denn nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga erwischten die Neusser einen gruseligen Start, an dem sie lange zu knabbern hatten, feierten aber letztlich noch ganz souverän den Klassenverbleib. Doch bei aller Unterschiedlichkeit der Zielsetzungen, bei deren Verwirklichung haben beide Kreisvertreter denselben Unsicherheitsfaktor: Durch die Einteilung in Gruppe 2 treffen sie auf etliche Mannschaften, vornehmlich aus der Großstadt Essen, die sie nicht kennen und deshalb auch schwer einschätzen können. Vor dem ersten Spieltag schauen wir mal, wie Lage beim SCK und der bei der DJK ist.

Wie lief die Vorbereitung der beiden Kreisteams? Mit Blick auf die Testspiele gab es beim SC Kapellen nichts zu meckern. Der Vizemeister, der seit Dezember 2025 ungeschlagen ist, gewann alle Tests und auch die beiden ersten Pflichtspiele der Saison. Unabhängig vom Zustandekommen war das 4:2 in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den Lokalrivalen Holzheim schon mal ein Ausrufezeichen, dann folgte am Dienstag ein hart erkämpfter 2:1-Sieg im Kreispokal auf dem Aschenplatz des Bezirksliga-Aufsteigers SV Germania Grefrath. „Auch auf der Asche haben wir gut Fußball gespielt und uns spät belohnt“, sagt SCK-Coach Lennart Ingmann.

Die Gnadentaler bestritten mehr Testspiele und lieferten dabei schwankende Leistungen ab. Dabei war der Mannschaft laut Coach Sebastian Michalsky vor allem in den ersten Partien anzumerken, dass es nach dem bewusst eingeleiteten Verjüngungsprozess einige neue Spieler zu integrieren gab. Highlight und Maßstab für künftige Auftritte war für den Trainer Anfang August das 1:0 daheim gegen Oberligisten TSV Meerbusch. Formsache war die erste Partie im Kreispokal. Gegen den in die Kreisliga B abgestiegenen TuS Grevenbroich gab es einen 11:0-Kantersieg.

Fühlen sich die Kapellener und die Gnadentaler bereit für den Ligastart? „Ich glaube, wir stehen gut da“, betont Lennart Ingmann angesichts der beeindruckenden Siegesserie des SCK. Dennoch hat der 30-Jährige nicht die rosarote Brille auf. „Wir haben schon noch das eine oder andere Thema. Aber das kommt mit der größeren Eingespieltheit.“ Bei der Arbeit gegen den Ball und der entsprechenden Platzierung seiner Spieler sieht er noch Verbesserungsbedarf. Zudem fehlt es ihm noch an Ruhe bei einigen Angriffssituationen. „Da wäre manches Mal mehr Geduld hilfreich. Es muss nicht jeder Ball in die Tiefe gespielt werden, da fehlt oft das Gefühl für den richtigen Moment“, sagt Ingmann.

Kollege Sebastian Michalsky betont: „Unsere Entwicklung ist noch nicht am Ende, aber wir sind bereit.“ Ihm ist sehr daran gelegen, den Trend aus der Vorsaison fortzusetzen, als seine Mannschaft mit einer zu offensiven Spielweise viel Lehrgeld bezahlen musste, dann aber die Kehrtwende schaffte und auch dank mehr defensiver Stabilität den Klassenverbleib erreichte. „Daran müssen wir auch mit unserer verjüngten Mannschaft anknüpfen. Auf dieser Basis aber auch unsere Offensive entwickeln“, so Michalsky. Apropos Verjüngung: Am Sonntag im Heimspiel gegen SC Werden-Heidhausen aus Essen, eine der großen Unbekannten, sollen laut dem DJK-Coach schon mehrere der neuen Youngster ein Startelfmandat erhalten.

Hat sich in der Vorbereitung personell noch etwas getan bei den Kreisvertretern? Bei der DJK Gnadental erstaunlich viel. Am überraschendsten ist sicher, dass in der Woche vor dem Saisonstart die Entscheidung fiel, dass der bisherige Stammkeeper Nico Bayer, der übrigens auch eine Kapellener Vergangenheit hat, den Verein verlässt. Der 36-Jährige schließt sich dem Bezirksliga-Aufsteiger DJK Novesia Neuss an. „Es gab da keinen Streit. Nico wollte im Herbst seiner Karriere noch mal etwas Neues machen, dem wollten wir nicht im Weg stehen“, erklärt Sebastian Michalsky, dem der Verlust aber auch in dem Wissen leichter gefallen sein dürfte, im Sommer zwei hoch talentierte Keeper verpflichtet zu haben. Aktuell die Nummer eins ist Timon Remer, der vom Oberligisten FC Büderich kam. Während der Vorbereitung hat die DJK noch zwei weitere junge Spieler dazu geholt: Adam Yakhyaev (18) kommt aus der A-Jugend von Germania Ratingen, Marek-Steven Cisowski (21) spielte zuletzt unterklassig in Weckhoven, sammelte davor aber schon Landesliga-Erfahrung in Unterrath.

Auch wenn der SC Kapellen schon vor dem Ende der Abmeldefrist am 30. Juni seine Hausaufgaben weitgehend erledigt hatte, schlug er noch mal zu, als in der Vorbereitung plötzlich Mittelfeldspieler Aaron Thomas auf den Markt kam. Der Ex-Holzheimer kam beim SC St. Tönis nicht zurecht und fand dann eine neue sportliche Heimat im Jupp-Breuer-Stadion. Ein Nachzügler ist auch Kevin-Mbiki Massakidi (23), der vorige Saison in der Landesliga Mittelrhein für Union Schafhausen 27 Spiele bestritt (4 Tore). Einen kurzfristigen Abgang gibt es aber auch noch: Der südkoreanische Innenverteidiger Taeyun Song wechselte zu SW Düsseldorf.

Wie definieren Kapellen und Gnadental ihre Zielsetzungen? Gnadentals Trainer Sebastian Michalsky war zu seiner aktiven Zeit lange in Essen und weiß, dass dort ein besonderer Fußball gespielt wird. Körperlich und emotional. Mannschaften wie Rellinghausen und dem Aufsteiger RW Essen II traut er viel zu, dennoch sind für ihn Kapellen und DV Solingen auch in der neuen Gruppe ganz heiße Titelkandidaten. „Dass wir Topfavorit sind, würde ich nicht sagen“, meint SCK-Coach Lennart Ingmann. Er hat auch Oberliga-Absteiger Frintrop und den FC Kosova mit seinem neuen Trainer Engin Kizilaslan auf dem Zettel. „Aber natürlich wollen wir oben mitspielen, allerdings ohne den Druck aufsteigen zu müssen. Das passt nicht zu unserem Budget und unserem jungen Kader“, erklärt Ingmann.

Kollege Sebastian Michalsky wirft den Blick eher in die andere Richtung, erkennt aber keine Mannschaft, die direkt auf den hinteren Tabellenplätzen einsortiert werden kann. „Das spricht für eine große Ausgeglichenheit. Deswegen müssen wir direkt da sein. Wir wollen so schnell wie möglich 45 Punkte holen, um den Klassenverbleib sicher zu haben“, so Michalsky.

Wie ist die Lage vor dem Saisonauftakt? Gnadental startet am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen, der in der vorigen Saison als Elfter abschloss. Eine Partie, die gerade zu Hause gewonnen werden sollte, um sich ein Polster für das harte Folgeprogramm gegen Kosova, Kapellen und DV Solingen zu schaffen. Das neue Kapitänsduo, das aus Ex-Profi Ibrahima Traoré und dem jungen Felix Danneberg besteht, kann auflaufen, dennoch gibt es auch einige Ausfälle zu beklagen.

Die erste Bewährungsprobe führt den SC Kapellen am Sonntag (15.30 Uhr) zum Aufsteiger SV Solingen, vor dem Trainer Lennart Ingmann durchaus Respekt hat. Schließlich schlug er in der Vorbereitung nicht nur die Holzheimer SG, sondern auch den Oberliga-Aufsteiger Solingen-Wald. „Die Mannschaft arbeitet aggressiv gegen den Ball, schmeißt sich in jeden Schuss und wird von der Euphorie getragen. Da gibt es nichts zu unterschätzen“, betont Ingmann, der in Simon Sasse, Alen Muratovic und Yannik Ebert zwar drei Ausfälle zu beklagen hat, aber dennoch überzeugt ist: „Wir werden eine Topmannschaft aufbieten können.“