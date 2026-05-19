Altenerding kämpft in der Relegation gegen Waldperlach. – Foto: Andreas Heilmaier

Die SpVgg Altenerding muss in dieser Saison eine Extrarunde drehen. Den Anfang der Relegation bestreiten die Erdinger gegen Waldperlach.

Trainer Stefan Huber warnt eindringlich davor, sich vom Tabellenplatz des Gegners blenden zu lassen. Entscheidend seien Wille, Mentalität und die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Huber kennt den Gegner aus seiner Zeit als Co-Trainer in Aschheim, als er beide Duelle gewinnen konnte. Ein Winter-Testspiel zwischen den beiden heutigen Kontrahenten endete zudem 2:2, was zeigt, dass sich beide Mannschaften wohl auf Augenhöhe begegnen.

Wie schon im Vorjahr braucht es für die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Altenerding die Relegation, um den Klassenerhalt zu schaffen. Nach der knappen und unglücklichen 0:1-Niederlage beim Landesliga-Aufsteiger SV Nord-Lerchenau war der direkte Ligaverbleib futsch. Zeit zum Durchatmen gibt es kaum, bereits heute um 18.30 Uhr geht’s zum Hinspiel der ersten Runde beim SV Waldperlach, dem Vorletzten der Bezirksliga Ost.

Personelle Improvisation ist gefragt

Die SpVgg zeigte gegen Nord-Lerchenau trotz der Niederlage eine ordentliche Leistung und konnte wertvolle Erkenntnisse mitnehmen. Im Training wurden diese laut Huber gezielt aufgearbeitet. Die Mannschaft wirke fokussiert, geschlossen und bereit für diese besondere Aufgabe.

Personell muss Altenerding allerdings improvisieren. Mit Kronthaler und Bilalli fehlen zwei Spieler letztmalig gesperrt, Torjäger Dipalo ist noch nicht einsatzbereit, und auch hinter de Oliveira steht ein Fragezeichen. Dadurch ergeben sich aber auch Chancen für andere Spieler. Besonders spannend ist der mögliche Einsatz von Nachwuchsspieler Emilio Polsfuss, der erstmals im Relegationskader steht und frischen Wind bringen könnte.

Zuschauer werden sicherlich ihr Geld gut einsetzen

Auch Waldperlach geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Bis auf zwei Langzeitverletzte steht der komplette Kader zur Verfügung. Die Gastgeber zeigen großen Respekt vor Altenerding und wissen, dass die 40 Punkte der Veilchen in der Gruppe Ost Platz sieben gebracht hätten.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives, leidenschaftliches Spiel einstellen. Altenerding hofft jedenfalls auf einen ähnlichen Auftakt wie im Vorjahr, als man mit einem 3:2-Sieg beim SV Habach den Grundstein für den Ligaverbleib legte.

Das Rückspiel steigt dann am Sonntag um 15 Uhr in Altenerding. Wer sich durchsetzt, trifft in der entscheidenden zweiten Runde auf den Sieger des Duells SV Saaldorf gegen TSV 54 DJK München. Auch dann gibt es Hin- und Rückspiel.

⇥Tipp: 2:1 für Altenerding