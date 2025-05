Jetzt wird es in der Kreisliga B Groß-Gerau so richtig ernst

Groß-Gerau. Der Showdown im Kampf um die Meisterschaft in der B-Liga Groß-Gerau spitzt sich zwischen Spitzenreiter SV 07 Bischofsheim und Verfolger SSV Raunheim zu. Auch im Abstiegskampf stehen Entscheidungsspiele an. Welche Chancen sich die B-Liga-Teams ausrechnen und was die möglichen Szenarien an den letzten beiden Spieltagen sind, lest ihr im Plus-Artkel von Echo online.