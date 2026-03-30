Jetzt wird es im Keller aber mal so richtig spannend

Der Gastgeber zeigte sich geschockt und suchte vergeblich nach einer Antwort. Der Ball fand ganz einfach nicht seinen Adressaten. Es folgte der nächste gefährliche Konter des SV Nütterden. Nach einer Linksflanke verpassten drei Veerter Verteidiger den Ball, Abwehrspieler Nummer vier holte Len Arns von den Beinen. Marcel Reintjes verwandelte den fälligen Elfmeter ganz sicher zur Nütterdener 2:0-Pausenführung (34.).

Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst lange so aus, als sollte der SV Nütterden den Vorsprung sicher ins Ziel bringen können. Beim Gastgeber lief kaum etwas zusammen. Dennoch gelang dem SV Veert wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Mustafa Demirkol war nach einem Freistoß sehenswert zum 1:2 zur Stelle (68.). Wer sich auf eine spannende Schlussphase gefreut hatte, wurde allerdings enttäuscht. Bis zum Abpfiff passierte nicht mehr viel – der Abstiegskampf spitzt sich immer mehr zu.

„Das war eine katastrophale Leistung meiner Mannschaft“