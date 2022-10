Jetzt wird es herb beim FC Neustadt Freundlich, verbindlich, manchmal geradezu sanft bei der Wortwahl: Heitzmann ist kein Raubauz.

FC Neustadt – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 15.30 Uhr). Freundlich, verbindlich, manchmal geradezu sanft bei der Wortwahl: Heitzmann ist kein Raubauz. Das schätzen seine Spieler und sein gleichberechtigter Trainerkollege Sascha Waldvogel. "Positiv ist, wie sich die Mannschaft präsentiert", erklärt der Übungsleiter, jeder bringe sich "richtig" ein. Der Eindruck, dass seine Mannschaft im Moment vor allem ein Problem im Torabschluss hat, sei korrekt und auch wieder nicht, "das darf man nicht isoliert sehen". Bleiben die Fakten: Neun Treffer in zehn Spielen sind zu wenig, um im Moment sorgenfrei aufzuspielen. Heitzmann wird nicht müde, darauf zu verweisen, dass die Mannschaft von heute nach etlichen Abgängen und einem Neuaufbau wenig zu tun habe mit dem FCN-Verbund der vergangenen Saison. Und doch gebe es eine große Stärke, das Wir, das Miteinander, "wir sind beim FC Neustadt mehr als nur ein Fußballteam". Das gilt es jetzt zu beweisen. In einer Liga, die aus Sicht des FCN-Trainerduos so stark und ausgeglichen wie seit Jahren nicht besetzt ist, darf man sich nicht einlullen zu lassen. Die Lage tief unten ist ernst, wenn es so weitergeht bedrohlich.



"Kein Spiel lässt sich in dieser Liga so nebenbei gewinnen", sagt Heitzmann, "es wird in dieser Saison viele 50:50-Spiele für uns geben". Im Moment steht die Quote, die es dringend zu verbessern gilt, eher bei 30:70. Ohne Fabian Gamp, der nach einem Muskelfaserriss wochenlang ausfällt und mit einem angeschlagenen Rick Kiefer wartet gegen das Landesliga-Schwergewicht "Go-Bi" eine harte Aufgabe. In der vergangenen Saison hatten die Neustädter beide Vergleiche jeweils mit 0:1 verloren.