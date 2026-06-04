Jetzt will Irschs Trainer „aufsteigen und das ganze Dorf abreißen“

Der Treffer von Henrik Kohler (Mitte) löste große Emotionen bei den Irschern aus. Damit haben sie einen großen Schritt Richtung Bezirksliga getan. – Foto: Hans Krämer

Die rund 250 mitgereisten Fans aus dem Trierer Höhenstadtteil hatten ihr Kommen am Mittwochabend nicht bereut: Mit dem 1:0-Erfolg beim A9-Vizemeister SV Dörbach erarbeitete sich der SV Trier-Irsch vor dem Heimspiel kommenden Mittwoch, 20 Uhr, gegen den A8-Vize SG Grenzland-Winterspelt eine ausgezeichnete Ausgangsposition für den Aufstieg in die Bezirksliga West.

Vor dem Anpfiff des später souverän leitenden Schiedsrichters Fabian Mohr herrschte in Dörbach reges Treiben auf den Zufahrtswegen rund um die idyllisch gelegene Sportanlage am Waldrand. Während die Dörbacher Anhänger im gewohnten Gelb-Schwarz zum Sportplatz pilgerten, hieß das Motto der Irscher Fans „Alle in Blau!“

Im mittleren Spiel der Dreiergruppe kommt es zunächst am Samstag ab 17 Uhr in Üttfeld zum Duell der SG Grenzland gegen die Dörbacher. Der Gruppensieger zieht in jedem Fall das Ticket zur Bezirksliga. Hinzu kommt der im Quervergleich der beiden anderen Gruppen ermittelte beste Tabellenzweite. Sollte Rot-Weiss Wittlich in die Oberliga aufsteigen und so Luft in oberen Ligen schaffen, wird ein zusätzlicher Platz frei – und insgesamt fünf der neun Relegationsteilnehmer steigen sogar auf.

Vor allem der Anhang der Trierer unter den 667 Zuschauern feuerte das eigene Team lautstark an. Am Ende durften sie sich mit ihm über einen hart erkämpften 1:0-Erfolg freuen.

Es war ein intensiver Beginn. So setzte Irschs Marvin Theis mit einem spektakulären Fallrückzieher ein erstes Achtungszeichen, als seine artistische Einlage nur knapp das Ziel verfehlte. Auf der anderen Seite köpfte Dörbachs Torjäger Daniel Mehrfeld nach einer Linksflanke von Manuel Bemsch denkbar knapp über den Querbalken. Der 34-jährige Ex-Salmrohrer zeigte anschließend seine Schlitzohrigkeit. Sein Heber aus 35 Metern segelte am etwas zu weit vor dem Kasten postierten Irscher Keeper Constantin Handzik nur rund einen Meter vorbei.

Irschs Trainer Sebastian Szimayer

Die Gäste operierten zielstrebiger und energischer, gewannen unglaublich viele zweite Bälle. Der im Mittelfeld mit Theis und Daniel Goldbeck wirbelnde Florian Lentes traf mit einem Rechtsschuss von der Strafraumkante die Lattenunterkante (33.). Doch beinahe wären einige zu kurz geratene Rückgaben der Innenverteidiger auf Handzik den Irschern zum Verhängnis geworden.

Als Theis aber einen Ball im Mittelfeld eroberte, auf Henrik Kohler passte und dieser die Kugel aus zehn Metern halbhoch ins Eck schoss, stand es vier Minuten vor der Halbzeit 1:0 für die Blauen. Dass es der einzige Treffer des Abends bleiben würde, daran dachte wohl niemand unter den Besuchern, die ein flottes und gutklassiges, vor allem aber spannendes Relegationsspiel sahen.

„Wir haben uns den Sieg einen Tick mehr verdient, gleichwohl Dörbach auch einige Chancen hatte. Dass mein Schuss dann reingeht, ist umso schöner“, war dem Siegtorschützen die Erleichterung nach dem Abpfiff deutlich anzumerken.

Vor seinem Abschied in den Raum Aachen wurde es beim Mittelfeldspieler noch einmal ein bisschen emotional. „Durch einen Freund bin ich damals zunächst zur dritten Mannschaft gekommen in Irsch und anschließend zum Training bei der Ersten gegangen. Seit dieser Saison bin ich fester Teil der ersten Mannschaft. Leider geht es jetzt beruflich wieder in meine Heimat zurück. Doch Irsch ist ein absoluter Raketenverein, der 100 Prozent für den Fußball lebt und bei dem ich superviel Spaß hatte.“

Henrik Kohler, Torschütze des SV Trier-Irsch

Doch bevor es im Sommer wieder zum FC Stolberg geht, möchte sich der 32-Jährige noch einen Wunsch erfüllen: „Der Aufstieg wäre ein toller Abschluss für mich und die Mannschaft, die sich das so verdient hätte. Ich denke, dass wir das auch schaffen werden.“

Die Dörbacher kamen mit mehr Esprit aus der Kabine, doch die Angriffe wurden oft Beute der kompakt in den Räumen stehenden Irscher Defensivabteilung. Als die Offensivpower der Hausherren zunehmend verpuffte, übernahm der SVI das Zepter wieder. Der Vizemeister der Kreisliga A7 besaß mehr Zugriff im Mittelfeld, zwang den Gegner durch ein aggressives Anlaufen zu Fehlern und wurde dadurch selbst gefährlich.

Doch die Präzision sowie der finale Pass fehlten beiden Mannschaften, obgleich Dörbach über Kirsch, Mehrfeld und Hoffmann in den Schlussminuten alles versuchte.

Irschs Coach Sebastian Szimayer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Ich muss vor meinen Jungs den Hut ziehen, weil sie in der ersten Halbzeit ohne Ende gepowert haben und ein super Pressing an den Tag gelegt haben. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt und Gott sei Dank das 1:0 gemacht vor der Halbzeit.“

Auch taktisch und mental habe seine Mannschaft eine Klasseleistung gezeigt. „Für den Sieg mussten wir viel tun. Am Mittwoch werden wir alles dafür tun, um das ganze Dorf abzureißen und aufzusteigen. Der Support war grandios, die ganze Tribüne war voll. Wir sind sehr stolz auf den ganzen Verein und die Fans.“

Enttäuscht, aber nicht niedergeschlagen zeigte sich sein Dörbacher Kollege Steven Klaas: „Irsch war ein richtig guter Gegner, der griffig im Zweikampfverhalten war und sehr früh angelaufen ist. Wir haben es nicht geschafft, vorne Bälle festzumachen, entsprechend nachzurücken und in Drucksituationen zu kommen. Wir haben es insgesamt nicht geschafft, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Jetzt zählt am Samstag in der Eifel nur ein Sieg.“

SV Eintracht 66 Dörbach – SV Trier-Irsch 0:1 (0:1)

Dörbach: Mertes – Scheit, Gilz, Macat, Hansen, Kärcher (84. Hoffmann), Zwang (84. Molitor), Schottler, Kirsch, Bemsch (62. Nazarov), Mehrfeld

Trier-Irsch: Handzik – von Keutz, Scheurer, Sasso-Sant, Wallerius, Theis (72. Wagner), Leon Klupsch (46. Thorbeck), Lentes, Goldbeck (84. Grundheber), Kohler, Thommes

Tor: 0:1 Henrik Kohler (41.) Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn)

Zuschauer: 667 in Dörbach

Das anschließende Elfmeterschießen gewann der SV Dörbach mit 4:2.