Personell am Boden ist derzeit Schlusslicht Heimstetten. Können Keeper Moritz Knauf und Kollegen gegen den 1. FC Nürnberg II dennoch überraschen? – Foto: Paul Hofer

»Jetzt werden wir alles zusammenkratzen, was laufen kann« 16. Spieltag - Samstag: Haching empfängt den Aufsteiger aus Vilzing +++ So.: Kriselnde Bayern-Amateure vs. Dampfwalze Würzburg

Ein Brennpunkt der Liga ist derzeit Heimstetten! Den "Hoaschdenga" klebt im Moment das Pech an den Schuhen, die Personallage ist dramatisch. Wer gegen den 1. FC Nürnberg II auflaufen wird? Noch völlig unklar! Was ist sonst noch geboten? Hier gibt`s die Übersicht:

(Co-Trainer SpVgg Unterhaching)

"Wir haben gegen Türkgücü ein gutes Spiel gemacht, haben unseren Plan durchgezogen und uns eine Vielzahl an Chancen rausgespielt. Leider ist unsere Verletztenliste auf mittlerweile zehn Spieler gewachsen, da sich jetzt auch Manuel Stiefler im Spiel am Montag verletzt hat. Das ist natürlich mehr als bitter aber wir werden trotzdem wieder attackieren. Wir wollen morgen das Spiel erneut dominieren und definitiv drei Punkte bei uns im Sportpark behalten." Thomas Kasparetti (Co-Trainer SpVgg Unterhaching)"Wir haben gegen Türkgücü ein gutes Spiel gemacht, haben unseren Plan durchgezogen und uns eine Vielzahl an Chancen rausgespielt. Leider ist unsere Verletztenliste auf mittlerweile zehn Spieler gewachsen, da sich jetzt auch Manuel Stiefler im Spiel am Montag verletzt hat. Das ist natürlich mehr als bitter aber wir werden trotzdem wieder attackieren. Wir wollen morgen das Spiel erneut dominieren und definitiv drei Punkte bei uns im Sportpark behalten." Personalien SpVgg Unterhaching: Florian Roggermeier, Stephan Hain, Dominik Stahl, Tizian Zimmermann, Ben Westermeier, Markus Schwabl, Maximilian Welzmüller, Sebastian Maier, Josef Welzmüller und Manuel Stiefler fallem aus.



Nichts zu verlieren! - Hier geht`s zur ausführlichen Vilzing-Vorschau!



(Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Aubstadt ist eine Mannschaft mit vielen guten Fußballern in den eigenen Reihen. Sie wissen, ihre Stärken gezielt einzusetzen, spielen einen guten Ball und stehen zurecht auf dem fünften Tabellenplatz. Wir erwarten ein Spiel gegen einen sehr guten Gegner."



Personalien SpVgg Greuther Fürth II: Ausfallen wird auf Fürther Seite weiterhin Maximilian Hirschmann.



(Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Fürth steht hinten extrem stabil, letzte Woche haben sie auch damit angefangen, vorne einige Tore zu erzielen. Eine große Aufgabe, die wir aber knacken wollen. Wir wollen den Abstand zur gefährlichen Zone weiter ausbauen und das machen wir am besten mit einem Dreier in Burgfarrnbach."



(Cheftrainer SV Heimstetten)

"Leider hat sich unsere Personalsituation aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und Sperren nicht verbessert. Jetzt werden wir alles zusammenkratzen, was laufen kann. Damit gehen wir natürlich ins Risiko, weil wir Jungs aufbieten müssen, die krank waren oder aus Verletzungen zurückkommen und nur eine oder teilweise gar keine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert haben. Wir werden trotzdem versuchen, dass wir uns als Mannschaft gut präsentieren und werden uns gegen die drohende Niederlage gegen eine der Topmannschaften der Liga stemmen."



Personalien SV Heimstetten: Die Lage bei den Hausherren ist weiterhin äußerst angespannt. Heimstetten kann erneut nur einen Rumpfkader aufbieten. Wer letztlich dabei sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Neu dabei auf der langen Ausfallliste ist Valentin Micheli, der sich eine Sehnenverletzung zugezogen hat. Weiterhin fehlen werden Alexis Fambo, Rico Strieder, Fabio Sabbagh, Sebastian Rosina und Daniel Steimel. Mo Awata ist nach seiner roten Karten in Hankofen gesperrt.



Thomas Hüttner (Teammanager 1. FC Nürnberg II)

"Auch wenn Heimstetten arge Personalprobleme im Moment hat, die letzten Ergebnisse zeigen, dass sie keineswegs chancenlos waren oder immer untergegangen sind. Egal wer da morgen spielt, wir müssen Heimstetten in jedem Fall ernst nehmen. Im Vorbeigehen werden wir dort sicher nichts holen. Im Vergleich zum Doppelspieltag müssen wir uns vor allem spielerisch wieder steigern, das war doch eher dürftig zuletzt."



Personalien 1. FC Nürnberg II: Simon Joachims fällt wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus. Ali Loune hat sich in Illertissen an der Schulter verletzt, sein Einsatz ist fraglich. Der Rest des Kaders steht zur Verfügung.



