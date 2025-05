Jetzt wartet ein Brocken auf den SV Kirschhausen

Bergstraße. Jetzt kommt der Härtetest für B-Ligist SV Kirschhausen. In der Rückrunde feierte das Team bereits sechs Siege, meist gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel oder Mittelfeld. Am Sonntag (17 Uhr) erwartet den Tabellensechsten nun mit dem Dritten FSV Zotzenbach ein ganz anderes Kaliber.

„Das wird eine harte Nuss“, ist sich FSV-Vorsitzender Roland Agostin im Klaren, nicht nur wegen des Kirschhäuser Laufs mit sechs Siegen in Folge. Die Zotzenbacher sind immer noch stark ersatzgeschwächt, was sich bis Saisonende voraussichtlich auch nicht mehr ändern wird. „Es gilt, das Beste daraus zu machen und alles zu probieren, um nicht leer auszugehen“, betont Agostin.

So richtig rund lief es für beide Teams in der Rückrunde noch nicht: Der TSV Gras-Ellenbach ist in der Partie gegen den SV Fürth II (Sonntag, 15 Uhr) aber eher in Zugzwang, denn theoretisch besteht noch die Gefahr, auf den Abstiegsrelegationsplatz zu rutschen. Die drei Punkte könnten den TSV auf einen einstelligen Tabellenplatz heben, wünscht sich der Sportliche Leiter Manuel Loipersberger. SV-Trainer Michael Schneider kündigt indes an: „Wir wollen den Schwung aus dem Sieg gegen Gronau mitnehmen.“

Affolterbachs Auftrag: Tabellenführung verteidigen

Für den SV Affolterbach ist bei Eintracht Bürstadt II (Sonntag, 14 Uhr) klar: Er will die Tabellenführung mit einem Sieg verteidigen. Trainer Sebastian Theobald warnt aber: Bürstadt habe im Hinspiel gut mitgehalten. Titelkonkurrent SG Hammelbach/Scharbach schätzt den nächsten Gegner TSV Elmshausen als „sehr gute Mannschaft ein, wenn alle dabei sind“, wie Trainer Oliver Zeug sagt. Auf Spieler wie Top-Torjäger Marvin Feher oder die Brüder Geymeier gelte es, besonders achten. Deshalb müssen seine Jungs am Sonntag (15.15 Uhr) von Anfang an da sein und gut in die Zweikämpfe kommen. Um weiter an Spitzenreiter SV Affolterbach dranzubleiben, „müssen wir in allen Belangen liefern“.