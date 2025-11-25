Jetzt verwalten: Das perfekte (Hallen-)Turnier-Tool!

Was du tun musst, um das Livecenter nutzen zu können?

Registriere dich bei FuPa (hier entlang), leg dir einen Account an. Wichtig: um Turniere bei FuPa anlegen und pflegen zu können, musst du Vereinsverwalter sein. Sprich: als Spieler oder Funktionär in deinem Amateurfußball-Klub aktiv sein. Hast du bereits einen Vereinsverwalter-Account, dann hier entlang und lege dein Hallenturnier bei FuPa an. Ist das Turnier bereits auf FuPa angelegt, dann kontaktierte gerne die Verantwortlichen deines FuPa-Gebiets und bitte um Freischaltung als Turnierverwalter für das entsprechende Turnier, bzw. um Übersendung des Links fürs FuPa-Livecenter. 💪🏻



Welche Funktionen bietet das neue FuPa-Livecenter?

Es werden sämtliche Live-Zwischenstände, die verbleibende Restzeit pro Spiel angezeigt. In den Turnier-Einstellungen kann die Spieldauer, sowie sämtliche Einstellungen vorgenommen werden, auch ob die Uhr im Livecenter rückwärts oder vorwärts laufen soll

Fällt ein Tor, erscheint eine eigene Tor-Grafik mit Einblendung des Torschützen - natürlich nur, falls auch getickert wird

Zeitstrafen - mit Angabe der Restlaufzeit - werden im Livecenter ebenso ausgegeben, wie die Torschützen samt Spielminuten und Torfolge

Eingeblendet wird auch die Live-Tabelle der Gruppe der aktuellen Live-Partie. Findet gerade keine Live-Partie statt, erscheinen sämtliche Turniergruppen. Aber auch das kann in den Livecenter-Einstellungen angepasst werden